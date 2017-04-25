Ertuğrul Günay'dan 'yeni parti' iddiasına yanıt

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, resmi Twitter hesabında yazdıkları "yeni bir parti kuruyor" yorumlarına açıklık getirdi. Yeni bir parti kurmanın kolay olmadığını, önemli bir maddi güç ve medya desteği gerektiğini ifade eden Günay, “Şu anda Türkiye'de bu alanlar bütünüyle kuşatılmış durumda. O nedenle her girişimin hemen partileşmesini söylemek ve beklemek biraz abartılı olur” dedi.

Mevcut siyasetin tıkandığı kanısında olduğunu belirten Günay, haklarında partileşme haberleri çıkan MHP’li muhalifler konusunda, "Öyle bir çalışma olabilir. Sayın (Meral) Akşener ve arkadaşlarına ilgi de var. Ve mevcut dengeleri bir ölçüde sarsabilirler. Ama ben daha derin bir yeniden düşünme ve daha geniş bir toplumsal arayışın yararlı ve gerekli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, 'hayır' çağrısı yapan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, "Oylamanın kesin sonucu şu: Türkiye’de hukuk hakkı, siyaset halkı koruyamıyor. 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" ifadesinin ardından ileri sürülen "Yeni parti kuruyor" iddasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Söz konusu haberi yayınlayan internet sitelerinden birinin linkini sosyal medya hesabında paylaşan Günay, "Parti sinyali değil, iktidarı, muhalefeti, halkı, devleti, her şeyi yeni baştan düşünmeye, ezberleri unutmaya çağrı, şimdilik. Önce yeni fikir" diye yazdı.

Günay, "Hukuk devleti ve demokrasi istiyorsanız, adaletsizlik kime yapılırsa yapılsın, karşı çıkacaksınız! Çünkü adalet bozulunca her şey bozuluyor" ifadesini kullandı.

Eski Bakan Günay'ın T24’ün sorularına yanıtları şöyle:

- Yeni bir parti mi kurmaya çalışıyorsunuz?

Parti kurmak kolay değil; önemli bir maddi güç ve medya desteği gerektiriyor. Şu anda Türkiye'de bu alanlar bütünüyle kuşatılmış durumda. O nedenle her girişimin hemen; partileşmesini söylemek ve beklemek biraz abartılı olur.

Ben, mevcut siyasetin tıkandığı kanısındayım. İktidar artık Türkiye'ye yeni bir şey söylemiyor, sadece ayakta durmaya, kendini tahkim etmeye çalışıyor. Muhalefet de topluma umut vermiyor, yerinde sayıyor. Oysa yeni bir iktidar, sadece mevcudun eleştirisinden değil, yeni arayışların ve umutların ışığından doğar. Şimdilik ülkenin yoğun biçimde bunları tartışması gerekiyor. Bu tartışmaların ardından yeni fikirler ve yeni fikirlerin çevresinde yenidünyalar kurulur

- MHP'li muhaliflerin var olan birkaç partiyle güçbirliği yapacağı söyleniyor.

İşin o tarafını yakın takip etmiyorum. Öyle bir çalışma olabilir. Sayın Akşener ve arkadaşlarına ilgi de var. Ve mevcut dengeleri bir ölçüde sarsabilirler.

Ama ben daha derin bir yeniden düşünme ve daha geniş bir toplumsal arayışın yararlı ve gerekli olduğuna inanıyorum. Türkiye'de siyasetin dilini, yöntemlerini, alışkanlıklarını ve önerilerini derinden sarsacak yeni bir çıkışa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Umarım böyle bir yeni başlangıç çok gecikmez. Yoksa Türkiye 21. Yüzyılda ileriye giden değil, her alanda geriye giden, küme düşen bir ülke olacak.