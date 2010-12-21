-ERTUĞRUL GÜNAY'DAN DEMİREL'E GÖNDERME ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasıyla ilgili olarak, ''Mühendis Cumhurbaşkanı döneminde yapılan yer seçimi yanlış'' dedi. Günay, ''Su Perileri'' heykelinin Cer Modern'in bahçesinde yeniden konumlandırılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilere CSO'nun yeni binasının inşaatına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu yıl binanın zeminin sağlamlaştırılması için neredeyse 10 trilyon lira harcadıklarını belirten Günay, ''Çünkü yer seçimi yanlış. Ankara Çayı'nın üzerine yapılıyor. 1995'te sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde O'nun tarafından temel atılmış. Sayın Demirel bir mühendis, üstelik baraj ve su konularında uzmanlaşmış bir mühendis ama Ankara Çayı'nın üzerine o dönemde temel atmakta sakınca görmemişler'' diye konuştu. Sadece zemini güçlendirmek için ek bir gelir ayırdıklarına değinen Günay, Ankara'da bir senfoni binasından vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını, atılmış temelden vazgeçip başka bir yer planlamaya kalkışmaları halinde bunun haksız tartışmalara yol açabileceğini belirtti. ''Ne gibi haksız tartışma'' sorusuna Günay, ''Senfoni inşaatından vazgeçiyor Kültür ve Turizm Bakanlığı, zaten bunların senfoniyle çağdaşlıkla ne işi var gibi eleştiriler alabilirdik. Bir rejim tartışmasına dönüştürülebilirdi. Bu gibi konular ne yazık ki başı sonu çok hesaplanmadan fetişleştiriliyor ve haksız bir takım boyutlara taşınabiliyor. Böyle bir tartışmaya yol açmamak için biz devam ediyoruz'' yanıtını verdi. Ankara bozkırında başka bir alanda daha kolay bir inşaat yapılabileceğine değinen Günay, şöyle devam etti: ''Proje güzel ama yer seçimi yanlış. Üstelik Opera Meydanı'nda aşırı bir yoğunluk olacak. Biz projeyi olabildiğince iyileştirerek şu anda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Burada devam ediyoruz. Temel için gömdüğümüz 10 trilyonu inşaat için kullanabilirdik. Yazdan bu yana zeminin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Zemin çalışmaları bitti bina yükselmeye başlayacak. Zemine harcadığımızı yukarı doğru harcasaydık şu anda binanın ana gövdesini bir miktar görmeye başlayabilirdiniz.'' ''Bina 2011 yılında bitecek mi'' sorusuna ise Bakan Günay, ''Umarım biter ciddi bir kaynak gerekiyor. 2011'de biter dersem abartılı olur, 2011-2012'de inşallah tamamlamaya çalışacağız'' dedi.