-ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE SÖĞÜT ŞENLİKLERİ BAŞLADI SÖĞÜT (A.A) - 19.09.2010 - 729. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Faruk Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Abdülhamid'in torunları Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve Orhan Osmanoğlu ile vatandaşların katılımıyla Hükümet Konağı Meydanı'ndaki yürüyüşle başladı. Arınç, yürüyüş öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Topçu ile tokalaştı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye poşu bağlandı. Bakanlar Bülent Arınç ve Faruk Çelik ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ve beraberindekiler bir süre oluşturulan kortejin ön sıralarında yürüdü. Bahçeli, daha sonra Arınç ve Çelik ile BBP Genel Başkanı Topçu'nun önde yürüdüğü kortejin 500 metre arkasında yürüyüşe devam etti. Arınç ve Bahçeli yürüyüşün sona erdiği stadın yanındaki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ayrı ayrı ziyaret ederek burada dua etti. Bahçeli'nin Yörük çadırlarından geçişi sırasında parti lehine slogan atmak isteyen kişiler, parti yetkililerince engellendi. Arınç ve yürüyüşe katılanlar daha sonra şenliğin yapılacağı stattaki yerlerini aldı. Bahçeli, protokol tribününde kendisine ayrılan yere oturmak istemedi. Bahçeli'nin yanına giden Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, kendisi için ayrılan yere oturmaya davet etti. Söz konusu daveti reddeden Bahçeli, Arınç ve beraberindekilerin bulunduğu yerden uzak bir noktaya oturdu. Törenler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.