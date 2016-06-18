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Yaşam

Ertem Şener'den Ahmet Çakar'a: Ramazanda şeytanın eli kolu zincirlenirdi, sen nasıl kurtuldun?

Ahmet Çakar'la Ertem Şener, milli maç sonrası Twitter'da atıştı

18 Haziran 2016 15:35

Türkiye'nin İspanya'ya 3-0 kaybettiği maç sonrasında spor yorumcusu Ahmet Çakar ile Ertem Şener arasında atışma yaşandı.  

Çakar, Şener'in Arda Turan ve Fatih Terim hakkında attığı tweetlerine "Lan Ertem sana sıvacı diyordum ama özür dilerim sen aslında ağır badanacıymışsın nasıl twitler atmışsın öyle" dedi. Ertem Şener'de esprili bir şekilde karşılık vererek "Benim bildiğim Ramazan'da şeytanın eli kolu zincirlenirdi , nasıl kurtuldun da yazdın?" dedi. 

 Ahmet Çakar ile Ertem Şener arasındaki tweetler şöyle:

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