Ertem Şener'in yeni kanalı belli oldu

Beyaz TV'den ayrılan spor spikeri Ertem Şener, tv100 ile anlaşma sağladı.

Şener, tv100 kanalında 'VAR Odası' isimli yeni bir program yapacak. Her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 23.30'da başlayacak programda Ümit Özat, Deniz Ateş Bitnel, Bışar Özbey ve Evren Turhan yorumlarıyla yer alacak.

Yeni kanalını kişisel Instagram hesabından duyuran Ertem Şener, "Yeni program adımız Tv100 ekranlarında “VAR ODASI”... Türkiye, Var Odası’na girecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam !" ifadelerini kullandı.