Ersun Yanal'a 20 milyon liralık boşanma davası

Fenerbahçe’yi geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıdıktan sonra, özel yaşantısı nedeniyle Aziz Yıldırım’ın hedefi haline gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’a, 28 yıllık eşi Şenay Yanal boşanma davası açtı. Şenay Yanal, iki çocuğunun babası Ersun Yanal’dan 10 milyonu maddi, 10 milyonu manevi olmak üzere 20 milyon lira tazminat ile 150 bin lira aylık tedbir nafakası istedi. Ayrıca gayrimenkullerine ihtiyati tedbir konulmasını talep etti.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Ersun Yanal ise karşı boşanma davası açarak Şenay Yanal’ın açtığı boşanma davasının reddini istedi. Beykoz Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla boşanma davası açan Şenay Yanal, dilekçesinde Nazillispor’da futbol oynayan Ersun Yanal ile 1987’de Denizli’de evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlattı. Ersun Yanal’ın kariyer yapabilmesi için işini bıraktığını ve eşinin kamuoyunda tanınan bir kişi olması nedeniyle kendi yaşantısına sürekli dikkat ettiğini belirten Şenay Yanal, iyi bir eş ve anne olarak yaşadığını vurguladı.

'Sevgilisiyle yaşamak için evi terk etti'

Eşinin genç bir kızla ilişkisi olduğunu Fenerbahçe’deki görevine başladığında öğrendiğini belirten Şenay Yanal dilekçesinde, evlilik birliğini ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti. Ersun Yanal’ın ilişkisine devam ederek genç sevgilisiyle yaşamaya başladığını belirten Şenay Yanal, eşinin genç bir kızla Bodrum’da başlayan birlikteliğinin anlık bir ilişki olmadığını ve yaşantısını sevgilisiyle devam ettirmeye kararlı olduğunu anlayarak evi terk ettiğini ifade etti.

'Sevgilisini kamplara da götürüyordu'

Ersun Yanal’ın sevgilisini Fenerbahçe’nin kamplarına yanında götürdüğünü, bu nedenle Fenerbahçe Kulübü’nün teknik direktörlük görevinden istifa etmek zorunda kaldığını da öne sürdü. Ersun Yanal’ın Süzer Plaza’nın 25’inci katında daire kiralayıp yaşantısını burada sürdürdüğünü belirten Şenay Yanal; kadınlık onurunun yıkıldığını, eşinin sadakatsiz ve sorumsuz eylemleri sonucunda evliliği ve çocukları üzerindeki 28 senelik emeğinin çöpe atıldığını belirtti. Eşinin gelirinin aylık 200-300 bin lira arasında olduğunu belirten Şenay Yanal, haricen yatırım geliri getiren gayrimenkulleri bulunduğunu, buna rağmen kendisinin ev hanımı olup hayatını çocuklarıyla birlikte geçirdiğini kaydetti.

Aylık 20 bin lira tedbir nafakası

Eşinden 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira manevi tazminat ile 150 bin lira tedbir nafakası isteyen Şenay Yanal, eşinin İzmir’de bir, Denizli’de iki, Muğla’da bir yazlık, İstanbul’da bir projede yapılmakta olan dükkân ve corner’larla ilgili katılım payı ile Bodrum’daki iki yatına tedbir konulmasını talep etti. Mahkeme, Ersun Yanal’ın, Şenay Yanal’a 20 bin lira aylık tedbir nafakası ödemesine karar verirken, Ersun Yanal karşı boşanma davası açtı. Ersun Yanal dilekçesinde, işi nedeniyle sürekli kamplarda ve şehir dışında yaşaması gerektiği için aile ve evlilik birliğindeki sorunları gideremediklerini, zamanla birbirinden koptuklarını anlattı. Birbirlerine saygı, güven ve tahammülleri kalmadığını öne süren Ersun Yanal, geçimsizliğin müşterek hayat sürmelerine engel olduğunu, 5 aydır ayrı yaşadıklarını kaydetti.

İyi bir eş ve aile babası olmak için elinden geleni yaptığını belirten Ersun Yanal, eşinin basında çıkan haberlere itibar edip kendisini yalnız bıraktığını ileri sürdü. Sadık bir eş ve hayat arkadaşı olmakla kalmadığını, çocuklarına iyi ve sorumlu bir baba olduğunu ancak karşılıklı güven ve saygının zedelendiğini ifade etti. Ersun Yanal, eşinin açtığı boşanma davasının reddedilmesini istedi.