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Ersun Yanal nişanlandı

“Kızımızın mutluluğundan başka ne isteyebiliriz ki, onlar mutlu olsunlar biz de mutlu oluruz”

20 Mart 2017 01:24

Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray galibiyetinin ardından Bodrum'a gelerek yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan eski CHP’li Belediye Başkanı Mazlum Ağan’ın kızı İren Ağan (29) ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Trabzonspor’un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, bugün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi’ndeki Mandarin Otel’de nişanlandı.

Nişan törenine Mazlum Ağan, eşi Asuman Ağan, kız kardeşi Deniz Ağan ve yakınları katıldı. Son derece sade ve az sayıda katılımcının bulunduğu nişan törenine basın mensupları alınmadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağan, “Kızımızın mutluluğundan başka ne isteyebiliriz ki, onlar mutlu olsunlar biz de mutlu oluruz” dedi. Nişandan sonra ailenin otelde yemek yedikleri ve aralarında kutlama yaptıkları öğrenildi. Ersun Yanal’ın birkaç gün Bodrum’da kalıp tatil yapacağı, ardından da Trabzon’a döneceği öğrenildi.

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