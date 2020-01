Ersun Yanal: Farklı şeyler yapmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından yaptığı açıklamada, "Daha çok gol atmalıyız, daha üretken olmalıyız. Farklı şeyler yapmalıyız. Oyuncularımı kutluyorum bu akşam için" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Kayseri Erciyesspor maçına ilişkin, "Son dakikada attığımız gol bizi oldukça sevindirdi" dedi. Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kayseri Erciyesspor'un çok zorlu bir rakip olduğunu dile getiren Yanal, "İlginç bir maç oldu. Çok erken bulduğumuz bir golle takımımızın oyunun başından sonuna kadar götürdüğü üstünlüğü çok rahat sonuçlandıracağımızı düşünürken rakibimizin ceza sahasına bile girmeden attığı gol oyunumuzda değişiklik yapmadı ama üretkenliğimizde sıkıntılar oluşturdu. Rakibimiz dersine çok iyi çalışmış. Kapatmak için her şeyi yaptılar" diye konuştu.

İyi bir mücadele sonucunda galip geldiklerini vurgulayan Yanal, şöyle devam etti: "İkinci yarıda baskıyı iyice artırdık. İstediğimiz mücüdeleyi son dakikaya kadar oyuncularımın göstermesi beni oldukça sevindirdi. Her türlü organizasyonu denedik ve sonucu aldık. Tabii ki çok seviniyoruz. Her takım her takıma karşı ciddi direnç gösterebiliyor. Gol yollarında üretken olamadık. Seyirciye de güzel ve keyifli bir maç izlettirdik. Bugün futbol bizi biraz ısıttı. Son dakikada attığımız gol bizi oldukça sevindirdi. Taraftarlarımızın beklediği Fenerbahçe için biraz daha zaman var."

Fuat Çapa: Maç istediğimiz gibi ama sonuç değil

Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmayı son saniyelerde yedikleri golle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Maç bizim istediğimiz gibi geçti ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Fenerbahçe'nin son 7 haftadaki oyununu değerlendirecek olursak eğer istatistik anlamda ligin üstünde oynayan bir takım. Koşu mesafesi, girmiş oldukları pozisyon ve attıkları gol olarak yüksek yüzdelere sahipler. İlk 15 dakika bizim açımızdan zor geçti. Rakip bu bölümde baskılı oyununun sonucunda golü buldu. Golden sonraki süreç de bizim istediğimiz gibi geçti. Bunun sonucunda da beraberliği yakaladık. İkinci devre biz topu tutamadık. Buna rağmen rakibe fazla pozisyon vermedik. Son saniyelerde bizim atağımızın dönüşünde rakibimizin golü bulması. Üzücü olan bu. Genel olarak takımımın mücadelesinden memnunum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

Emenike: Çok çokmutluyum

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Emenike, "İyi top oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Güçlü kalmayı başardık ve galibiyeti aldık. Çok çok mutlu oldum ilk golümü attığım için. Bana destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kadlec: Ruhumuzu ortaya koyduk

Oyuna Caner Erkin'in yerine giren Kadlec de çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Son dakikada atılan golle unutulmayacak bir gece oldu. Benim açından da son derece önemliydi, çünkü ligdeki ilk maçımdı. Kazandığımız için mutluyum. Emenike de ilk golünü attı. İyi bir takım olduğumuz gösterdik, takım ruhunu ortaya koyduk ve maçı kazandık" ifadelerini kullandı.

Sinan Kaloğlu: En azından 1 puan almalıydık

Kayseri Erciyessporlu futbolcu Sinan Kaloğlu ise Fenerbahçe galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Maça iyi başlayamadık ve kalemizde golü gördük. Golü yedikten sonra toparlandık ve oyunda dengeyi kurduk. Daha sonra beraberlik golünü de attık. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek durum farklı olurdu. Üzgünüz, mücadelemizin karşılığı en azında bir puan olmalıydı. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kayseri Erciyesspor'un golünü atan Azofeifa da son saniyede yenilen golle maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.