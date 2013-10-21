Fenerbahçe 3 puanı uzatmalarda Emenike'yle kaptı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yendi.

Deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Sow'un golüyle öne geçmesine rağmen, Azofeifa'nın enfes frikiğine engel olamadı. Özellikle 2. yarıda galibiyet için büyük çaba harcayan ve baskı kuran Yanal'ın talebeleri, uzatmalarda sahneye çıkan Emenike ile topu gol çizgisinden geçirmeyi başardı. Fenerbahçe böylece İstanbul'a 3 puanla dönmeyi ve liderliğini sündürmeyi başardı.

Maçın özeti

4. dakikada Boroni'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top üstten auta gitti.

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Mehmet Topuz'un ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sow, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan korner çizgisi üzerinden ceza sahasına gönderdiği topa zor durumdaki Kuyt ayağıyla dokundu, meşin yuvarlak kaleci Bojan'a çarparak kornere çıktı.

22. dakikada evsahibi Kayseri Erciyesspor eşitliği yakaladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Azofeifa yaklaşık 25 metreden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

37. dakikada Sinan Kaloğlu'nun ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Kuyt'un sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarında Selçuk Şahin'in kafa vurduğu top kaleci Bojan'da kaldı.

55. dakikada Azofeifa'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada İbricic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya, arka direkte müsait pozisyondaki Traore iyi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altı pas üzerinde Webo'nun kafa vuruşunda, kaleci Bojan son anda topu elleriyle kornere çeldi.

87. dakikada Azofeifa'nın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Volkan Demirel kontrol etti.

89. dakikada Kuyt, ceza sahasında önünde bulduğu meşin yuvarlağı bekletmeden vurdu, top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sol kanattan Kuyt'un ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Emenike, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.