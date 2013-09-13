Ersoy'dan Pekkan'a: Şeker kamışı gibi duruyor, dans edemiyor artık



Süper Star Ajda Pekkan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılması üzerine Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, "Biliyorsunuz sahnedede şeker kamışı gibi duruyor, dans edemiyor artık. Ajda Hanım yaşlandı artık çok yaşlandı mayoyu giymiş ama dans falan yok oturduğu yerden seker kamışı gibi sallanıyor" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Zeki Müren’in sanat hayatına adım attığı, Hamiyet Yüceses,Behiye Aksoy gibi efsane isimlerin alaturka söylediği İstanbul ’un şaşalı gazino eğlenceleri Küçükçiftlik Park Gazino Geceleri önceki akşam Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan ile açılış yaptı.

Daha sonra Diva Bülent Ersoy, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Makyajı ve elbisesi ile tam not alan diva Bülent Ersoy, 12 Eylül ’de sahne alması hakkında yorum yaparken, "Bana daha önce 12 Eylül’de bir yasak gelmişti beni koltuklara gömmüşlerdi. Yine 12 Eylül’de sahnedeyim ama beni koltuklara gömenler yataklara gömülü şu anda" şeklinde yorum yaptı.

Ajda Pekkan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılan Ersoy, "O mahkeme davası değildi suç duyurusuydu. Hanım efendi oralara kadar gitmesine gerek yoktu. Çünkü bildiğim kadarıyla bacakları hasta yazık oldu. Oraya kadar gitmeseydi keşke...



Koridorlarda epey bi uzundur avukatlarına talimat veripte, "Ben kendilerinden rahatsızım. Konuştuklarından rahatsızım. Hakkımı aramanızı rica ediyorum" diyecikti. Avukat kolay şekilde hallederdi. Ama o kendisi gidip şov yapmayı uygun görmüş. Hiç gerek yoktu. Bende hiş mahsur yok, gerekte yok.

Bacakları hastaydı üzüldüm. Biliyorsunuz sahnedede şeker kamışı gibi duruyor, dans edemiyor artık. Ajda Hanım yaşlandı artık çok yaşlandı mayoyu giymiş ama dans falan yok oturduğu yerden seker kamışı gibi sallanıyor. Bu sözleriminde bence mahsuru yok" şeklinde konuştuktan sonra sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahneye koyulan bir koltukta şarkılarını seslendirdi.

Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Ajda Pekkan'ın playback yaptığıyla ilgili soruya ise Ersoy, "Bazı şarkılarda onu yapabilir. Şimdi orada hakkını yemek olmaz. Diğer Ajda hanım, artistlerden ayrı olarak şan eğitimi aldı. Ve şan eğitimi ile istediği şekilde yorulmadan okuyabilir. Orada ona haksızlık edemezsiniz. Ben zaten etmem. Musiki bilen insan olarak hakzıslık edemem. İpi boğazıma geçirsenizde etmem" dedi.

Ayrıca sahnede detone olması ve sözleri unutmasıyla ilgili olarak da, "Yaş itibarıyla artık unutabilir tabii. Eğer ki canlı okumuyorsa o senkronu çok iyi tutturmak gerekir. Yaşlandı artık çok yaşlandı. Mayoyu giydi ama dans etmiyor. Oturduğu yerden böyle sahne de şeker kamışı gibi... Sözleri neden unutur insan bunama alametleri bunlar" şeklinde cevap verdi.