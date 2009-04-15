Ersoy veda ediyor

Bülent Ersoy magazin dünyasına bomba etkisi yaratacak kararını açıkladı. Kırk yıldır sahnelerde esen Bülent Ersoy, önceki gecce sahne aldığı Maltepe bir mekanda hayranlarını şoke etti.



Sahneleri bırakacağını açıklayan Bülent Ersoy, gözyaşlarını tutamadı. Sahnede kendisini izleyenlerin şaşkın bakışları altında elindeki kadehi yere atan ve hüngür hüngür ağlayan Diva, 'Artık yolun sonuna geldim. Yaşım ilerledi. Bugüne kadar beni bağrınıza bastınız. Teşekkür ediyorum' dedi.



Veliahtını söyledi



Genç şarkıcı Gökhan Sezen’i veliahtı olarak gösteren Bülent Ersoy, 'Bu sesi iyi dinleyin. Artık benim yerimi o alacak. Bu çocuğu bırakıyorum size' dedi.





