T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ersoy veda ediyor

40 yıldır sahnelerde olan şarkıcı Bülent Ersoy, yaşının ilerlediği gerekçesiyle artık sahneleri bırakacağını açıkladı

15 Nisan 2009 03:00

Bülent Ersoy magazin dünyasına bomba etkisi yaratacak kararını açıkladı. Kırk yıldır sahnelerde esen Bülent Ersoy, önceki gecce sahne aldığı Maltepe bir mekanda hayranlarını şoke etti.

Sahneleri bırakacağını açıklayan Bülent Ersoy, gözyaşlarını tutamadı. Sahnede kendisini izleyenlerin şaşkın bakışları altında elindeki kadehi yere atan ve hüngür hüngür ağlayan Diva, 'Artık yolun sonuna geldim. Yaşım ilerledi. Bugüne kadar beni bağrınıza bastınız. Teşekkür ediyorum' dedi.

Veliahtını söyledi

Genç şarkıcı Gökhan Sezen’i veliahtı olarak gösteren Bülent Ersoy, 'Bu sesi iyi dinleyin. Artık benim yerimi o alacak. Bu çocuğu bırakıyorum size' dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24