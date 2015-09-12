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Ersin Korkut 'o fotoğraf montaj' dedi, orijinali ortaya çıktı

'Tutabileceğim tek taraf savaşsız, terörsüz ve linç kültüründen uzan bir ortamın tarafıdır'

12 Eylül 2015 15:15

Oyuncu Ersin Korkut, sosyal medyada tartışma konusu olan HDP otobüsü üzerinde bir mitingte çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın "montaj" olduğunu söyledi. Fotoğrafın orijinal hali ise ortaya çıktı.

Korkut, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bir süredir, sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik pervasızca, hiçbir dayanağı olmayan ithamlarla bezeli, beni ve çalıştığım kurumu itibarsızlaştırmaya yönelik provokatif bir kampanya sürdürülmektedir. Nedenini ve kaynağını anlayamadığım biçimde, yukarıda orijinalini görebileceğiniz fotoğrafım, bir partinin seçin minibüsünün üzerindeymişim hissi yaratacak şekilde montajlanmasıdır.

Ülkemizin zor günlerden geçtiği böylesi bir dönemde gerçekleştirilen bu eylemi herhangi bir vicdan terazisinde tartmak mümkün değildir.

Dil, din ve ifade özgürlüğüne inann  bir insan olarak buradan açıkça belirtmek isterim ki, tutabileceğim tek taraf savaşsız, terörsüz ve linç kültüründen uzak bir ortamın tarafıdır. Son dönemde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, ailelerine başsağılığı diler, hakkımda gerçekleştirilen bu çirkin kampanyaya itibar edilmemesini rica ederim"

Fotoğrafın orjinal hali şöyle:

 

 

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