Ersin Karabulut ile 9. Sanata Yolculuk sergisi

Geleneksel basılı yayınlar için çizilen çizgi romanlarla tamamen dijital yeni formatlarda yaratılan çizgi romanların karışımından oluşan 9. Sanata Yolculuk sergisi Fransız Kültür Merkezi'nde açılıyor.

Sergi, bu yıl Institut français tarafından dünya çapında düzenlenen çizgi roman senesini de sona erdiriyor. 10 Haziran'da açılacak sergi, 26 Eylül'e kadar, Pazartesi-Cuma, 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Sergi, çizer Ersin Karabulut'un Fransızca ve Türkçe yayımladığı çalışmaları arasında derlenen çizgi roman sayfalarıyla zenginleştirildi.

Sergide, çizgi romanın diğer yeni yüzleri olarak, dijital format biçiminde "Le grand méchant renard" ve "Phallaina" isimli eserler de yer alıyor. Bu dijital çalışmalar, Institut français "Machine à bulles " sergisi bünyesinde yapılan dijital çizgi roman panelindeki örneklerden ikisi.

Ersin Karabulut hakkında

Lise yıllarından başlayarak Pişmiş Kelle, Gırgır, Lombak, Penguen ve kurucusu olduğu Uykusuz da dahil olmak üzere bir çok yayında karikatürler ve çizgi öyküler yazıp çizen Ersin Karabulut, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Reklam ajanslarına storyboard ve illüstrasyonlar hazırladı. Uykusuz Dergisi'ndeki editörlük ve çizerlik görevinin yanı sıra 2016'dan beri Fransız yayınevleri Fluide Glacial ve Dargaud için çalışıp, Türkçe ve Fransızca çizgi roman albümleri üretiyor, yurtiçi ve yurtdışında çizgi roman ve öykü anlatımı üzerine atölyeler düzenliyor.