Erşan Kuneri, 8 bölümlük dizi oluyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' karakteri için 8 bölümlük mini dizi çekeceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, ekim ayında gösterilere tekrar başlayacağını, Netflix'te gösteriminin ise söz konusu olmadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Gora ve Arif V 216 filmlerinde dikkat çeken 'Erşan Kuneri' karakteri için 8 bölümlük mini bir dizi çekeceğini açıklayan Yılmaz, "Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız. Oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizi yerli bir dijital platformda yayınlanacak" diye konuştu.