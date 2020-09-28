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Medya

Erşan Kuneri, 8 bölümlük dizi oluyor

28 Eylül 2020 15:21

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' karakteri için 8 bölümlük mini dizi çekeceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, ekim ayında gösterilere tekrar başlayacağını, Netflix'te gösteriminin ise söz konusu olmadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Gora ve Arif V 216 filmlerinde dikkat çeken 'Erşan Kuneri' karakteri için 8 bölümlük mini bir dizi çekeceğini açıklayan Yılmaz, "Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız. Oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizi yerli bir dijital platformda yayınlanacak" diye konuştu.

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