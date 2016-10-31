Ersan Gülüm 3. kez kendi kalesine gol attı

Çin Ligi'nde Hebei China Fortune forması giyen Ersan Adem Gülüm, Shanghai Shenhua maçında kendi kalesine gol attı.

Çin Süper Ligi'nin son hafta maçında Ersan Adem Gülüm'ün formasını giydiği Hebei China Fortune, deplasmanda Shanghai Shenhua ile karşılaştı.

Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Hebei China Fortune sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılırken Ersan Gülüm, 4. dakikada kendi kalesine bir gol attı. Bu, Ersan Adem Gülüm'ün ligde kendi kalesine attığı 3. gol oldu.

Hebei China Fortune, Çin Süper Ligi'ni 40 puanla 7. sırada tamamladı.