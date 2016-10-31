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Spor

Burak Yılmaz 10'da 10 yaptı

Burak Yılmaz oynadığı son 10 maçta 10 gol atarak takımına katkıda bulundu

31 Ekim 2016 14:20

Çin Süper Ligi'nin kapanış haftasında başkent ekibi, evinde Henan Jianye ile karşılaştı. Burak Yılmaz'ın 77 dakika sahada kaldığı karşılaşmada ev sahibi ekip, 32. dakikada 10 kişi kaldı ve maçın üçte ikisini bir kişi eksik tamamladı.

Mücadelede ilk gol, 38. dakikada Renato Augusto'dan gelirken Beijing Guoan, devre arasına 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Burak Yılmaz fırtınası esti. 67. ve 72. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıyan Burak, sezonun son maçında taraftarları mutlu etmeyi başardı.

Karşılaşmada son golü 87. dakikada Osman Sow kaydederken bu golle konuk ekip, skoru 3-1'e taşıdı ve karşılaşma 3-1'lik Beijing Guoan üstünlüğüyle tamamlandı.

Burak Yılmaz'ın takımı, ligi 5. sırada tamamlarken Burak, Beijing Guoan formasıyla ligde 17 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

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