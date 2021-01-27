Erotizm mi sanat mı?: 'İple bağlanma esareti' nedir, shibari eğitmenleri ve öğrencileri anlatıyor

T24 Yaşam

Shibari, Japoncada 'dekoratif olarak bağlamak' anlamına geliyor. Japon 'ip esareti'nin artistik bir formu olarak da bilinen shibari'nin, model/insan üzerinde uygulandığında şehvet, çaresizlik ve güç gibi karakteristik özelliklere işaret ettiğine değiniliyor.

İstanbul Life dergisinde yayımlanan Berna Abik'in hazırladığı dosyada aktarılan bilgilere göre;

Shibari, düğümlerin uygun yerlere konumlandırılması, vücut üzerindeki basınç noktalarını uyardığı için akupunktur tekniklerine ve shiatsu'ya (bir çeşit Japon masaj türüne) benzetiliyor. Shibari uygulayıcıları için ip ile esaretin, asla 'isteksiz bir kurbanı' içermediği belirtilirken aksine rıza ve güvenin en önemli unsurlar olduğu belirtiliyor.

"Hislerden ve estetikten uzak bir bağlamaya shibari diyemem"

İstanbul'daki shibari eğitim merkezlerinden biri olan Shibaristanbul'un eğitmenleri ve öğrencileri, yaşadıkları deneyimi şöyle anlatıyor:

Eylül (21), tıp fakültesi öğrencisi, shibari eğitmeni:

"Estetik görünen her şeye karşı bir tutkum var. Bağlama fotoğraflarını ilk gördüğümde çok etkilendim ve merak ederek araştırdım. Yaklaşık üç senedir ağırlıklı olarak bağlanan ama aynı zamanda da bağlayan tarafta yer alıyorum. Bunu bir performans sanatı olarak izleyicilere sunabilmeyi çok istiyoruz. Bunun için uygun bir mekân ve sponsor arayışımız devam etmekte. Yurtdışından gelen profesyonel ustalarlarla tanışma ve onlardan ders alma fırsatımız oldu, bunun sonucunda da ders vermeye başladık.

Tıp eğitimimin çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Riskleri belirlemek, durum-hasar değerlendirmesi yapabilmek, anatomiyi bütün ayrıntılarıyla bilmek ve bu sayede bağlarımın sonuçlarını görebilmek, bir sorunun kaynağına gidebilmek, tıbbi müdahale edebilme yeteneğim ve bunların tamamının bana verdiği özgüven ve özgürlük açısından…"

"Cinsel anlamda çıtayı yükselttiğini inkâr edemem"

"Kontrolü tamamen bırakıp teslim olmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Bağlayan kişi sizin bedeninizi ve ruh halinizi çok iyi analiz edebilecek ve hareketlerini, bağların gidişatını buna göre şekillendirebilecek yetiye sahipse ancak ona teslim olabiliyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp düşünmeden kendinizi akışa bırakabildiğinizde hisler de gerçekten çok değişiyor. Shibari hayatımın merkezinde olan ve her alanımı etkileyen bir konu değil ama cinsel anlamda çıtayı yükselttiğini inkâr edemem tabii."

"Suspension (askıda olma formu) en çok bilinen ve en iyi eğitimcilerin, performans sanatçılarının vazgeçemediği bir form. İnsan bedeniyle oluşturulabilecek estetik figürler neredeyse sınırsız. Askıda olmak yerde yapılacak bir bağdan çok daha tehlikeli, daha zor, yüksek ihtimalle daha acı verici, daha yorucu, daha fazla teknik bilmeyi gerektiren, sadece ileri seviyede bilenlerin yapabileceği, çok daha yoğun hisler yaşatan, sanatçıya daha fazla alan ve seçenek tanıyan, çok daha güzel görünen bir durum. Bu aşamaya güvenli bir şekilde gelebilmek için teknikleri eksiksiz öğrenmek, ipe alışmak ve deneyim kazanmak gerekiyor.

"Amaç acı vermek değil, ilgi görmeyi kim sevmez?"

Nikita (44), elektrik mühendisi, shibari katılımcısı:

"Hem BDSM (bondage/bağlama, dominasyon, sadizm, mazohizm) uygulamalarının bir çeşidi hem de entelektüel olarak, shibari partnerimle ortak ilgimiz oldu. İp ailesiyle ise 1,5 yıl kadar önce, Fetlife (BDSM ve çeşitli fetişlerle ilgilenen insanlar için bir online sosyal platform) aracılığıyla tanıştım. Hem kendim gibi insanlarla tanışmak hem de shibari pratiğini deneyimlemek motivasyonuyla Shibaristanbul hesabına mesaj attım.

Cinsel kimliğimde tümüyle itaatkâr bir yapıya sahibim. Bu, shibari'de de kendini böyle gösteriyor. O yüzden kesinlikle bağlanmaktan hoşlanıyorum.

Hem ilginin tümüyle kendinde olmasını kim istemez ki? Acı içeren uygulamaları da var ancak shibari'nin başözelliği partnerin hareketini kısıtlayarak, kırılgan bırakmak. Bu noktada acıyı dahil etmek yine kişisel bir tercih."

"Benim için zaman zaman cinsel, zaman zaman meditatif yanı olan bir deneyim shibari. Ama hepsinden de öte kendimi ve ruhumu keşfetmem, gelişmem ve dönüşmem için diğer BDSM pratikleriyle birlikte önemli bir mihenk taşı olmuştur. Özellikle güven, ne tür bir deneyim yaşamak istediğinizden bağımsız olarak, mutlaka, her durumda ilk koşul olmalı. Partnerinize güvenmeden kendinizi bırakmanız mümkün olmayacağından, deneyim eksik kalacaktır. Teslimiyet de yine farklı dozlarda da olsa, olması gereken bir durum."

"Konforunuzdan biraz taviz vermeniz gerekiyor"

Meryem (22), öğrenci, shibari katılımcısı:

"Nereden ve nasıl bir eğitim alabileceğimi hiç bilmiyordum. Tam bunlara kafa yorduğum bir dönemde şans yüzüme güldü. Shibaristanbul'la 1,5 sene önce bir partide tanıştım. O zamandan beri de ip ailesindeyim.

Güvenmediğiniz, bedeninizi emanet edemeyeceğiniz bir insana böyle bir yetki vermek istemezsiniz. Fakat bu deneyimin cinsel, tinsel, meditatif ya da sanatsal mı olacağı, amaçlanan deneyimin ne olduğu pratik eden kişi ve kişilere bağlı. Shibari'nin nihayetinde bir bağlama tekniği olduğunu ve uygulama amacının uygulayan kişi sayısınca varyasyonu olabileceğini düşünüyorum."

"İpten kendime geri çıkmak…"

"Başka birini bağlamayı, bir insanın hareketlerini kontrol etme, sınırlama deneyiminden hoşlandığım için seviyorum sanırım. Bir de, bir bedeni iple dekore etmenin verdiği estetik haz var.

Bağlanmayı ise en çok ipten kendi kendime geri çıkmak için istiyorum. Birisi tarafından bağlanmak, hareket edememek, sonra düğümleri çözüp o iplerden kendi başıma çıkarak yeniden hareket özgürlüğümü kazanmak bana iyi geliyor.

Acı miktarı, ipi vücudun neresinden geçirdiğinize, kişinin ne kadar zorlayıcı bir pozisyonda bağlandığına, yerde mi yoksa 'suspension' mı (askıda olma formu) yapıldığına ve en önemlisi bağlanan kişinin duyum ve algısına göre değişiyor.

Çoğu insan shibari'nin acı dolu bir pratik olduğunu düşünüyor ama aslında çok az acı hissederek bağlanmak da mümkün. Elbette, ipin içine girdiğinizde konforunuzdan biraz taviz vermeniz gerekiyor."

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