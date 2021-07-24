Erotik bulunan klibi YouTube'dan kaldırılan Bülent Serttaş: Bunu yapan vatan hainidir

Bülent Serttaş'ın "Akdeniz" parçasının klibi "erotik içerikler" nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı. Şarkıcı, yeni klibini yeniden yükletti.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’un sansürüne takıldı. Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

Milliyet’in haberine göre, üç çocuk babası, 56 yaşındaki Serttaş, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen Akdeniz parçasının klibini yeniden yükletti.

"Bunu yapan vatan hainidir"

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Bunu yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.



Bülent Serttaş, 'İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken kafasını çevirmiş ve gözünü kapatmıştı.