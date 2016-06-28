Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin, Silivri Cezaevi’ne gönderildi

Özgür Gündem’in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan ve “terör örgütü propagandası” iddiasıyla tutuklanan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ve bianet raportörü Erol Önderoğlu ile gazeteci yazar Ahmet Nesin, Metris Cezaevi’nden Silivri 5. No’lu Cezaevi’ne gönderildi.

Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası çerçevesinde görev aldıkları için Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Eşref Durmuş tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmiş, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Altun’un kararıyla tutuklanmıştı.

Nesin ile Önderoğlu 20 Haziran’dan beri Metris’te, Korur-Fincancı ise Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ndeydi.