BM Genel Sekreteri: Erol Önderoğlu derhal serbest bırakılmalı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire ile görüştü ve Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’in tutuklanmasının “büyük endişe yarattığı” vurguladı. Ban Ki-moon Önderoğlu’nun derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Bianet’in haberine göre, RSF Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin’in 20 Haziran’da “terörizm propagandası” iddiasıyla tutuklanması üzerine güçlü bir uluslararası koalisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Önderoğlu, Korur-Fincancı ve Nesin’in tutuklanmasına Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da tepki göstermişti.