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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erol Olçok'ın ismi Hakkari'de bir okula verildi

Hakkari'de 16 derslikli okulun ismi "Şehit Erol Olçok Ortaokulu" oldu

27 Temmuz 2016 23:25

Darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü’nde askerlerin açtığı ateşle oğlu ile birlikte yaşamını yitiren reklamcı Erol Olçok’ın ismi Hakkari’de bir okula verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların sokaklara çıkması yönündeki açıklaması sonrası İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde darbecilerin karşısına çıkan reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok hayatını kaybetmişti.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü de Hakkari’nin Sümbül Mahallesi’nde inşaatı yeni tamamlanan ve 2016-2017 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek 16 derslikli okula Erol Olçok’ın isminin verilmesini kararlaştırdı.

 

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