Erol Köse'nin yalanı belgelendi!

Bülent Ersoy, 'Evim aranmadı, telefonuma el konulmadı' diyen Erol Köse'yi yalancı çıkaran polis tutanağını basınla paylaştı.

Bülent Ersoy geçen hafta hakkında hakaret tweet'leri attığı için önce Erol Köse hakkında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, ardından da Köse hakkında arama emri çıkarılmıştı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Memurlarınca yapılan aramanın ardından Köse'nin şahsi bilgisayarlarına ve cep telefonlarına el konulduğu ortaya çıkmıştı.Ancak Erol Köse "telefonuma ve bilgisayarıma el koydurmadı, polis beni aramadı. Ataşehir'de ikamet etmiyorum" dedi ve Bülent Ersoy'u yalancılıkla suçladı. Bunun üzerine Ersoy, polis tutanaklarını basınla paylaştı. Tutanaklarda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Suçüstü ve Müracaat Bürosu'nun Köse adına arama yaptığı adres Barbaros Mahallesi Trio Konukları Ataşehir olarak görülüyor.

B sınıfı sürücü belgesiyle kimliğini onaylayan Köse'nin beyaz renkli 1 adet IpAD'ine Nokia N86 model cep telefonuna ve blackberry marka cep telefonuna ve Asus marka PC bilgisayarına el konulduğu da tutanakta yer alıyor.