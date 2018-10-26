Erol Evgin: MÜYOBİR telifler konusunda adil davranmıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - MÜZİK Yorumcuları Meslekler Birliği\'ni (MÜYOBİR) sanatçılara ödenmesi gereken telifler konusunda eleştiren Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) kurucusu ve onursal başkanı Erol Evgin, \"Parasal sorunlarla gündeme gelmek istemem bu yüzden özür diliyorum. Ancak MÜYOBİR\'de değişim şart\" dedi.

Türk Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, MÜYOBİR\'in sanatçılara ödenmesi gereken telifler konusunda adil davranmadığını söyledi. Erol Evgin, 30 yıl önce kendisinin kurduğu POPSAV tarafından hak izleme örgütü olarak kurulan MÜYOBİR\'de sıkıntıların olduğunu ve değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti. MÜYOBİR\'de bazı aksaklıklar olduğunu ve bu nedenle geçen günlerde toplantı yaptıklarını anlatan Evgin, yaşanan aksaklıkların kısa sürede yapılacak değişimlerle ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

DİJİTAL ORTAMDAN ÖNEMLİ PARA GELİYOR

POPSAV\'ın kurucu ve onursal başkanı olduğunu hatırlatan Evgin, şunları kaydetti:

POPSAV 30 yıllık bir kuruluş. MÜYOBİR de POPSAV\'ın kurduğu bir hak izleme örgütü. Yorumcu sanatçıların, ses sanatçılarının haklarını izleyen bir örgüt. POPSAV\'ın çağrısıyla bir toplantı yaptık. POPSAV\'ı yöneten arkadaşlarımız sıkıntılar olduğundan bahsetti. Hakikaten sıkıntılara belirli bir örnek vermek istedim toplantıda. Sıla ile 2016 yılında \'Altın Düetler\' albümü yapmıştım. \'Altın Düetler\' bir dijital platformda 372 milyon kez tıklandı. Yalnız tek bir dijital platformda. \'Ateşle Oynama\' şarkısı 120 milyon kez tıklandı ve tabii oralardan, dijital ortamlardan bize önemli paralar geliyor. Ancak 2016 ve 2017\'de MÜYOBİR\'den bana toplam 22 bin lira gibi bir para geldi.\"

MÜYOBİR\'DE SIKINTI VAR

MÜYOBİR\'de bir sıkıntı olduğunu, bunu hissettiğini kaydeden Erol Evgin, \"Oradaki arkadaşlarım da değerli arkadaşlardır. Burhan Şeşen Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli sanatçı kardeşlerim var orada. Onları töhmet altında bırakmak istemiyorum ama belki tüzükten gelen, belki işleyişten gelen bir sıkıntı var. Onun için bir değişim şart diye düşünüyorum. Bu değişim, tüzük değişimi olabilir, yönetim değişimi olabilir, herhangi bir konuda değişim şart diye düşünüyorum\" dedi.

Parasal sorunlarla gündeme gelmek istemediğini ve bu yüzden de özür dilediğini kaydeden Erol Evgin, şöyle dedi:

\"Benim için önemli değil ama birçok sanatçı arkadaşımız, yüzlerce emek veren ses sanatçısı arkadaşımız var, onların emekleri çok değerli. \'Marifet iltifata tabiidir\' diye eski bir söz vardır. Alkıştır iltifat ama biraz da tabii maddi yanı vardır bu işin. Onun için bu işlerin düzelmesini gönülden arzuluyorum\" dedi.



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