Erol Evgin'den 'Netflix' yorumu: Bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez

Sanatçı Erol Evgin, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesiyle ilgili, "Bu mecralarda kişilik haklarının ve aile birliğinin korunması yönünde yaptırımlar olmalıdır. Ancak bu, yasaklarla değil yasalarla olur. Özgür düşünce su gibidir, akar önüne set çekersen başka bir kanal bulur. Suyun akışını asla engelleyemezsiniz" dedi.
Sanatçı Erol Evgin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Evgin, sanatçının özgürlük, adalet, demokrasi ve hoşgörüden yana olması gerektiğini belirterek, yürürlüğü giren sosyal medya düzenlemesiyle ilgili, "Sosyal medyada kişilik haklarının ve aile birliğinin korunması yönünde yaptırımlar olmalıdır. Ancak, kişilik haklarını korumak, yasaklarla değil yasalarla olur. Yasaklarla sosyal medyayı baskılamak çözüm getirmez. Yasaklarla; demokrasi, ekonomi, kültür- sanat da gelişemez. Özgür düşünce su gibidir, akar önüne set çekersen başka bir kanal bulur, yine kendini ifade eder. Suyun akışını asla engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
"Netflix'i beğenmeyen izlemez"
Geçen yıl DARK dizisinin Türkiye tanıtımında yer alan Evgin, Netflix tartışmalarıyla ilgili, "Netflix'i vakit buldukça izliyorum. Dark'ta yer almam bir hoşluktu. Netflix tartışmalarına gelince, bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez" dedi
"İstanbul Sözleşmesi çok değerli ancak köklü çözüm eğitim"
Son günlerde kendisini en rahatsız eden şeyin kadına karşı artan şiddet, çocuk istismarı olduğunu belirten Evgin, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir! Bizim toplumumuzun başarısızlığı kadınlarımıza karşı umursamazlığımızdan ve hatalı davranışlarımızdan kaynaklanmaktadır' der, Büyük Atatürk. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle kadını koruyan “İstanbul Sözleşmesi” çok değerlidir. Ancak köklü çözüm eğitimdir" diye konuştu.