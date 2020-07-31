Erol Evgin'den 'Netflix' yorumu: Bu tür paralı kanallar isteğe bağlıdır, beğenmeyen izlemez

Sanatçı Erol Evgin, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesiyle ilgili, "Bu mecralarda kişilik haklarının ve aile birliğinin korunması yönünde yaptırımlar olmalıdır. Ancak bu, yasaklarla değil yasalarla olur. Özgür düşünce su gibidir, akar önüne set çekersen başka bir kanal bulur. Suyun akışını asla engelleyemezsiniz" dedi.

Sanatçı Erol Evgin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Evgin, sanatçının özgürlük, adalet, demokrasi ve hoşgörüden yana olması gerektiğini belirterek, yürürlüğü giren sosyal medya düzenlemesiyle ilgili, "Sosyal medyada kişilik haklarının ve aile birliğinin korunması yönünde yaptırımlar olmalıdır. Ancak, kişilik haklarını korumak, yasaklarla değil yasalarla olur. Yasaklarla sosyal medyayı baskılamak çözüm getirmez. Yasaklarla; demokrasi, ekonomi, kültür- sanat da gelişemez. Özgür düşünce su gibidir, akar önüne set çekersen başka bir kanal bulur, yine kendini ifade eder. Suyun akışını asla engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.