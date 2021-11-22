Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz

Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK’da teknik direktör Erol Bulut, maçın hakemlerine haklarını helal etmediklerini söyledi.

Gaziantep teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada güzel bir maç olduğunu ancak hakemlere haklarını helal etmediklerini belirtirken hakem Suat Arslanboğa'nın 5'inci dakikada maçı bitirdiğini savundu.

"Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok"

Bulut, “Bugün özellikle soru almayacağım. Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. 5’inci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu” ifadelerini kullandı.