Eroini çalınan kişi, polisten arama köpeği istedi

ABD’nin Ohio eyaletinde madde bağımlısı bir kişi, çalınan eroinini bulmak için polisten uyuşturucu bulmak için eğitilmiş K-9 cinsi bir köpek istedi.

Ajanimo’da yer alan habere göre, polis 20 yaşındaki Joseph Murphy isimli kişinin adresine gittikleri sırada genç adamın üzerinden uyuşturucuya benzer bir madde buldu.

Test sonuçlarını bekleyen polisin Murphy’i uyuşturucu bulundurma suçuyla mahkemeye gönderileceği tahmin ediliyor. Ocak ayında yaşanan olayın detayları basınla geçen hafta paylaşıldı.

Joseph Murphy daha önce de Florida eyaletinde bulunan Walt Disney World Resort’ta kalırken görevli polis memurunun ayağına idrarını yaparak ABD Başkanı seçilen Donald Trump’a küfrettiği açıklandı.