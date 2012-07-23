Ernest'in anısına dev kokteyl hazırladılar

Kübalılar, yüzlerce kişiye dağıtılan dev bir kokteylle ünlü yazar Ernest Hemingway'in 113'üncü doğum gününü kutladılar.

Hemingway'in müdavimleri arasında yer aldığı "El Floridita"da hazırlanan kokteyl için 88 şişe beyaz rum, kilolarca buz ve limon kullanıldı.

Daiquiri kokteylinin hazırlanmasında 30 dolayında barmen görev aldı. 275 litrelik kokteyl daha sonra bin 466 bardağa doldurularak dağıtıldı. "Guinness Rekorlar Kitabı" temsilcileri de rekor denemesini baştan sona izledi.

Hemingway'in Küba bağlantısı

Hemingway Küba'da günümüzde de hâlâ büyük saygı görüyor.

Hemingway onuruna edebiyat festivalleri düzenleniyor, para basılıyor, müzeler faaliyet gösteriyor.

Hemingway, aralarında "Yaşlı Adam ve Deniz"in de bulunduğu bazı kitaplarını Küba'da kaleme almıştı.

Küba'dan ayrıldıktan sonra pençesine düştüğü alkol bağımlılığıyla mücadele eden Hemingway, 2 Temmuz 1961'de, 62'nci doğum gününe birkaç gün kala intihar ederek hayatına son vermişti.