T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ernest'in anısına dev kokteyl hazırladılar

Hemingway'in müdavimleri arasında yer aldığı "El Floridita"da hazırlanan kokteyl için 88 şişe beyaz rum, kilolarca buz ve limon kullanıldı

23 Temmuz 2012 13:14

Kübalılar, yüzlerce kişiye dağıtılan dev bir kokteylle ünlü yazar Ernest Hemingway'in 113'üncü doğum gününü kutladılar.

Hemingway'in müdavimleri arasında yer aldığı "El Floridita"da hazırlanan kokteyl için 88 şişe beyaz rum, kilolarca buz ve limon kullanıldı.

Daiquiri kokteylinin hazırlanmasında 30 dolayında barmen görev aldı. 275 litrelik kokteyl daha sonra bin 466 bardağa doldurularak dağıtıldı. "Guinness Rekorlar Kitabı" temsilcileri de rekor denemesini baştan sona izledi.

 

Hemingway'in Küba bağlantısı

 

\Hemingway Küba'da günümüzde de hâlâ büyük saygı görüyor.

Hemingway onuruna edebiyat festivalleri düzenleniyor, para basılıyor, müzeler faaliyet gösteriyor.

Hemingway, aralarında "Yaşlı Adam ve Deniz"in de bulunduğu bazı kitaplarını Küba'da kaleme almıştı.

Küba'dan ayrıldıktan sonra pençesine düştüğü alkol bağımlılığıyla mücadele eden Hemingway, 2 Temmuz 1961'de, 62'nci doğum gününe birkaç gün kala intihar ederek hayatına son vermişti.

ETİKETLER

Ernest HemingwaykübakokteylEl Floridita

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24