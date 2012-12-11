Ermeni Kültür’ün, “Ermenistan Filmleri” temalı 2013 takvimi çıktı.

Takvimde, Ermenistan sinemasından on iki filmin ressamlarca hazırlanan afişlerine, filmlerle ilgili Ermenice-Türkçe bilgilere yer verildi.

1925 yılında çekilen ve Ermeni sinemasının ilk kurmaca filmi “Namus”, Kürtleri beyaz perdeye taşıyan ilk film olarak kabul edilen “Zare”, Dikran Çuhacıyan’ın “Leblebici Horhor Ağa” operetinden sinemaya uyarlanan “Karine”, Uluslararası San Remo Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görülen “Dağlarımız, Biziz” gibi bir çok filmin afişi yer aldı.

Takvimlerden edinmek için hafta içi 18.00, cumartesi günleri 12.00′den itibaren dernek merkezine gelebilir veya şehir dışında iseniz info@ermenikultur.org adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: ermenikultur.org