Ermenistan, Eurovision şarkısının adını değiştirdi

Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl ilginç bir olaya sahne oldu. Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı vesilesi ile Ermenistan'ın yarışmaya katıldığı şarkı geçtiğimiz hafta hem Ermenistan'da hem de Eurovision'un resmi sitesinde “Don't deny” (İnkar etme) adı ile duyurulmuştu. Yarışma sitesine Azeri ve Türk fanlardan gelen tepkiler sebebiyle Eurovision'un baskıları sonucunda Ermenistan'ın şarkısının adı “Face the shadow” (Gölgeyle yüzleş) olarak değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Ermenistan adına yarışmaya katılacak olan Genealogy müzik grubu sosyal medya hesaplarından isim değişikiliği ile ilgili haberi şu şekilde duyurdu:

“Yarışmanın yapılacağı Avusturya'nın Viyana kentinde dün (16 Mart) yapılan ve yarışmaya katılan tüm ülkelerden Eurovision resmi temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Eurovision yetkililerin isteği ile şarkımızın ismi 'Face the Shadow' olarak değişmiştir. Yetkililer bu kararın alınmasında, politik temaların suistimal edilmemesi ve daha fazla barış ve birliktelik fikirlerinin vurgulanmasının gerekliliği olarak açıklamışlardır. Yarışmanın bu yıl 'köprüler kurmak' temasıyla 19 21 ve 23 Mayıs tarihlerinde Viyana'da yapılacağını bir kez daha takipçilerimize hatırlatırız”

Eurovision Ermenistan delegasyonu başkanı Gohar Gasparyan yaptığı açıklamada: “Avrupa Yayıncılar birliği ve Eurovision Referans grubu Ermenistan Ulusal Kanalı'nın katılımcı şarkının isminin değiştirilmesi konusundaki başvurusunu olumlu değerlendirdi. Bu şekilde siyasi içerik ve ve art niyetlilik konusunda gelecek eleştirileri engellediğimizi düşünüyoruz” dedi.