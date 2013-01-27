Ermenilere yönelik 'şühpeli saldırılar' prostesto edildi



İstanbul Fatih'te, Ermeni kökenli vatandaşlara yönelik saldırılar protesto edildi.

Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Meclisi üyesi yaklaşık 500 kişi saat 13.00'de Kocamustafapaşa Meydanı'nda toplandı.

Buradan Samatya Meydanı'na yürüyen grup ellerinde "Ermeni komşuma dokunma", "Irkçılığa geçit yok" yazılı pankartlar taşıyarak, "Ermeni halkı yalnız değildir" şeklinde slogan attı.

Samatya'da 28 Aralık'ta 2012 de öldürülen Maritsa Küçük'ün evinin önüne karanfiller atıldı.

Küçük'ün evinin bulunduğu sokaktaki vatandaşlar da evlerinin balkonundan alkışlayarak eyleme destek verdi.

Samatya Meydanı'nda Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Soymadi hükümeti eleştirerek, Ermenilerin yoğun yaşadığı Samatya semtinde bir süredir Ermenilere yönelik sitemetik bir saldırıların gerçekleştiğini belirterek hayatını kaybeden ermeni vatandaşların isimlerini okuyarak, saldırıları kınadı.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Bugüne kadar peş peşe işlenen bütün cinayetlerin hepsinin benzer bir örgü içerisinde gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Bu cinayetlerin çözülmesi için İstanbul Emniyetinin, İçişleri Bakanlığı'nın gerekenleri yaptığından ne yazık ki emin değiliz. Kuşku duyuyoruz" dedi.

"Ermeni komşularımızı koruyacağız, onlarla omuz omuza olacağız" diyen Kürkçü, cinayetlerin takipçisi olacaklarını, cinayetlerin hesabının elinde sonunda verileceğini de sözlerine ekledi.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel saldırıları kınadığını belirterek, "Tek dil, tek millet, tek düşünce, tek din' diyenler unutmasınlar ki buradaki saldırılarda kendileri sorumludurlar. Bu ülkede halkların eşit olmadığını söyleyenler bir halkın başka halka dair daha üstün olduğunu söyleyenler bilsinler ki bu saldırılara zemin olanlardır. Onları uyarıyoruz. Biz sadece halklar kardeştir demiyoruz. Aynı zamanda halklar eşittir diyoruz. Halklar kardeştir ve eşittir" dedi.

Öte yandan Sanatçı Ferhat Tunç da "Sarı Gelin" türküsünü Ermenice ve Türkçe söyledi.