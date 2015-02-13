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Politika

Ermenileri hedef gösteren dernek başkanı CHP'den aday adayı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın maketini idam eden, Agos gazetesini yakan Göksel Gülbey, CHP'den aday adayı oldu

13 Şubat 2015 15:19

Ermenilere yönelik açıklamaları ve protesto gösterileri ile dikkat çeken, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİM-DER) Başkanı Göksel Gülbey, CHP 'den Iğdır milletvekili aday adayı oldu.

Gülbey, özellikle 2012 yılında kişisel Twitter hesabından Türkiye 'deki Ermeni okul, kilise ve vakıflarının açık adres ve iletişim bilgilerini yayınlaması ile dikkat çekmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

 

'Irkçılık' yaptığı iddiasıyla suç duyusu yapılmıştı

 

Bu kurumları "Ermeni örgütlenmeleri" olarak adlandıran Gülbey hakkında, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De girişimi tarafından da suç duyurusunda bulunmuştu.

Göksel Gülbey ve ASİM-DER yöneticileri daha önce de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın maketini idam etmiş, Agos gazetesini yakmıştı.

 

'CHP'ye omuz vermek için yola çıktım'

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde makine teknikerliği görevini de yürüten Göksel Gülbey, adaylık açıklamasında iş, aş, özgürlük düşüncesini benimseyen CHP'ye omuz vermek için yola çıktığını kaydederek, Iğdır'ın manevi büyüklerine, onurlu duruş gösterenlere ve Iğdır'ın teminatı olan gençlere selam yolladığını söyledi. Gülbey, 19 yıllık çalışma hayatında ve temsil görevinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarında kendisiyle yürekten bağ kurmuş, kalbinde yer açmış kişilerden aldığı güçle; dürüstlük, çalışkanlık, halka hizmet, özünde ve sözünde bir olma düsturu ile milletvekilliğine aday adayı olduğunu ifade etti.

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