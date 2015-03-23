'Ermeni Soykırımı'nın en kapsamlı kitabı Türkçe'de

Tarihçi Raymond Kévorkian’ın, 'Ermeni Soykırımı' kitabı 1915'te neler olduğunu, sorumlularını, kurbanlarının başına gelenleri, yapılan yargılamaları inceleyor.

Tarihçi Raymond Kévorkian’ın, yıllar süren araştırmalara dayanan ve Ermeni Soykırımı'nda yapılmış en geniş kapsamlı inceleme olarak kabul edilen kitabı “Ermeni Soykırımı” Türkçe’ye çevrildi. İleitşim Yayınları’ndan çıkan Ahmet İnsel, Kerem Ünüvar’ın editörlüğündeki kitabı Ayşen Taşkent Ekmekçi çevirdi.

Kitap 1915'te neler olduğunu, sorumlularını, kurbanlarının başına gelenleri, yapılan yargılamaları inceleyor. Soykırımın19. yüzyılın sonundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar süren safhalarını tüm yönleriyle ele alıyor.

Belge, telgraf, tanıklık

Bianet'te yayımlanan habere göre, Fransızcası 2006'da çıkan 1167 sayfalık kitapta Kévorkian, Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı bölgelere, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarına dair ayrıntılı bir döküm ortaya koyuyor.

Kévorkian, farklı arşivlerdeki belgelerin ve yayımlanmış araştırmaların yanı sıra, çeşitli yazışma, hatırat, konsolosluk raporu, telgraf, gazete haberi ve tanıklığa dayanarak, tehcir güzergâhlarını, kıyımların gerçekleştiği vadilere kadar olayların yaşandığı alanları, katliamların nasıl organize edildiğini tek tek anlatıyor.

'Her soykırımın iç mantığı vardır'

Kitabın tanıtımında Kévorkian şöyle diyor:

"...her soykırım şiddeti vakasının itaat ettiği ve onu eşsiz kılan bir iç mantık vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeni halkının fiziksel imhasının da ayırt edici bir özelliği vardır: [Bu fiziksel imha] Jön Türklerin nihai hedefi olan Türk ulus-devletinin kurulması için gerekli bir koşul olarak düşünülmüştür. Bir başka deyişle bu iki olgu birbiriyle ayrışmaz bir şekilde bağlantılıdır: Birini es geçerek diğerini anlayamayız."

Raymond Kévorkian kimdir?

Tarihçi Kévorkian, doktorasını Université de la Sorbonne, Paris IV’te tamamladı. HDR, Institut Français de Géopolitique’te (Université Paris VIII, Saint-Denis) araştırma direktörü. (Lévon Nordi- guian ve Vahé Tachjian ile birlikte) Les Arméniens, 1917-1939, la quête d’un refuge, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2007; Le Génocide des Arméniens, Paris: Odile Jacob, 2006; (Y. Ternon ile birlikte), Mémorial du génocide des Arméniens, Paris, Le Seuil, 2014; (H. Bozarslan ve V. Duclert ile birlikte), Comprendre le génocide des Arméniens, Paris, Tallandier, 2015 son dönemde yayımlanan eserleridir.