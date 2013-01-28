'Ermeni soykırımı'nı inkâr edene ceza isteyen Boyer'in teklifi yine reddedildi

Fransa'da "Ermeni soykırımı"nın varlığını inkârın cezalandırılmasına yönelik yasa teklifinin mimarı olan Halk Hareketi İçin Birlik (UMP) partisi milletvekili Valerie Boyer'in Anayasa Konseyi hakkında araştırma komisyonu kurulması teklifi Millet Meclisi'nde reddedildi.

Fransız Millet Meclisi, inkâr yasasını iptal eden Anayasa Konseyi hakkında parlamentoda araştırma komisyonu oluşturulması için sunulan karar teklifini "kabul edilemez" bularak işleme koymadan reddetti.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Boyer'nin karar teklifinin "Anayasa Konseyi kararlarının sorgulanmasının mümkün olamayacağı" gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Boyer, "Ermeni soykırımı"nı tanıyan 2001 tarihli kanunun normatif niteliği hakkında Anayasa Konseyi'nin duruşunu sorgulayan ve parlamenterlerden oluşan 30 kişilik bir araştırma komisyonu oluşturmasını istemişti.

Marsilya milletvekili, tek maddelik karar teklifi metninde, Fransız Anayasa Konseyi'nin, "soykırım"ın varlığını inkârın cezalandırılmasını öngören yasayı iptal ettiği 28 Şubat 2012 tarihinden önce internet sitesinde Fransa'nın "Ermeni soykırımı"nı resmen tanıdığı 29 Ocak 2001 tarihli yasanın "normatif" olmadığına dair bir belge yayımladığını hatırlattı.

Fransız milletvekili Boyer, Konsey'in "neden böyle bir tavır aldığının araştırılması" ve "bu tür hukuksal işleyiş bozukluklarının bir daha tekrarlanmaması için öneriler oluşturulması amacıyla" 30 parlamenterden oluşan bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

Boyer, Anayasa Konseyi'nden dönen inkâr yasası teklifini de karar teklifiyle birlikte Meclis'e yeniden sunmuştu. Yasa teklifi Meclisi Anayasal Kanunlar Komisyonu tarafından incelenmeyi bekliyor.