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Dünya

Valerie Boyer: Soykırımı inkar edenler cezalandırılmalı

İptal edilen inkar yasasının mimarı konuştu.

29 Şubat 2012 10:47

 

T24 - Fransa’da Anayasa Konseyi’nin iptal ettiği Ermeni iddialarını suç sayan yasanın mimarı Valerie Boyer’den bir açıklama geldi.
 
Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni soykırım iddialarının reddini suç sayan yasa, dün Anayasa Konseyi'nden döndü.

Konsey yasayı ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçeleriyle iptal ederken, yasaya desteğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy, yeni bir yasa teklifi için harekete geçti.

Yasanın mimarı Marsilya Milletvekili Valerie Boyer de, iptal kararı sonrası konuştu.

Boyer, "Bir soykırım yasa ile tanındığı zaman, soykırımı inkar edenlerin de cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu adalet, eşitlik ve insan haklarının gereğidir. Yeni bir yasa hazırlanıp hazırlanmayacağını göreceğiz. Ben parlamentodadaki tartışmalarda yer almaktan gurur duyacağım" dedi.

Bu arada Sarkozy’nin yeni yasa hazırlanması isteğiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sarkozy, soykırımın inkarının hoşgörülemeyeceğini ve cezalandırılması gerektiğini düşünmektedir” denildi.

 

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Valerie BoyerFransa

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