'Ermeni Soykırımı' davasında savunmalar yapıldı, AİHM kararını iki üç ay içinde açıklayacak

AİHM Büyük Daire'de yeniden görülen Perinçek-İsviçre davasında taraflardan sırasıyla Doğu Perinçek, İsviçre, Türkiye ve Ermenistan tarafları sunumlarını yaptı. Aktör George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin Ermenistan'ın hukuk ekibi içinde olduğu davada mahkemenin gerekçeli kararı iki-üç ay içinde açıklaması bekleniyor.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile İsviçre hükümeti arasındaki ‘Ermeni soykırımı’ davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki temyiz duruşması bugün gerçekleşti.

Agos'tan Fatih Gökhan Diler'in haberine göre, saat 09.15'te başlayan duruşmada taraflar sunumlarını yaptı. Taraflardan sırasıyla Doğu Perinçek, İsviçre, Türkiye ve Ermenistan söz aldı.

‘Perinçek hayatını ırkçılık

karşıtı mücadeleye adadı’

Perinçek tarafı savunmasını, Ermeni Soykırımı'yla ilgili uluslararası bir uzlaşma olmadığı görüşü üzerine kurarken Perinçek adına konuşan avukat Mehmet Cengiz, ‘1915 olaylarının soykırım olduğuna dair mahkeme kararı yok” dedi. “Perinçek’te bin yıl arasanız ırkçılık kastı bulamazsınız” diyen Cengiz, Perinçek’in hayatını ırkçılık karşıtı mücadeleye adadığını iddia etti.

Perinçek ise konuşmasında Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın ‘Ermeni sorunu joker değil’ açıklamasına gönderme yaparak Ermeni Soykırımı'nın uluslararası bir oyun olduğunu söyledi. Perinçek savunmasında, “Ermeni Soykırımı 'iddiaları' Avrupa'da Türk düşmanlığının aracı oldu. Nefret söylemini burada mahkum edelim” dedi.

İsviçre: Perinçek’in derdi

ifade özgürlüğü değil

Ardından İsviçre adına söz alan Frank Schürmann, AİHM 2. Daire'nin Doğu Perinçek lehine verdiği kararın ikna edici olmadığını söyleyip kararda oy birliği olmadığına dikkat çekti; “İsviçre, ceza kanununu BM ırkçılıkla mücadele konvansiyonuna uygun şekilde belirledi ve yerel mahkemenin Perinçek kararı yerinde.” Nefret söylemi ve düşmanlık yaratan ırkçı söylemin en çok insanlığa karşı suçlar üzerinden üretildiğini belirten Schürmann, “Ermeni Soykırımı'yla ilgili mahkeme kararı olmaması bu açıdan önemli değil. 1915'i soykırım olarak tanıyan pek çok ülke de var” ifadelerini kullandı.

Alt daire, Ermeni Soykırımı'nın inkarının, Avrupa'da Holokost'un inkarı kadar büyük sonuçlar doğurmayacağını söylemişti.

Schürmann, Ermeni Soykırımı'nın inkarının ırkçı ve ayrımcı bir söylem yarattığını, Perinçek'in de derdinin ifade özgürlüğü olmadığını aktardı.

Türkiye: 'Ermeni Soykırımı yalandır'

ifadesi Ermeni halkını hedef almıyor

Davanın müdahilleri arasında yer alan Türkiye adına konuşan Erdoğan İşcan, ‘1915 soykırım değil’ diyerek söze başladı. "İsviçre, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımış değil, kendi toplumunda bu yönde bir uzlaşı yok" ifadelerini kullanan İşcan, Perinçek’in "Ermeni Soykırımı uluslararası bir yalandır" ifadesinin Ermeni halkını hedef almadığını, bu yüzden ırkçı bir ifade olmadığını savundu. İşcan, Holokost-Ermeni Soykırımı karşılaştırması da dahil olmak üzere alt dairenin gerekçeli kararındaki bütün maddeleri tek tek açarak ilerledi.

Ermenistan: AİHM'in hatası

katliamı yanlış bağlamda ele almak

Ermenistan’ın tarafını temsilen davaya katılan avukatlardan Geoffrey Robertson, “Türkiye dışında başka bir ülkede Ermeni Soykırımı'nın inkar edilmediğini” söyleyerek alt dairenin gerekçeli kararındaki Holokost – 1915 karşılaştırmasını, soykırım hiyerarşisi gerekçesiyle eleştirdi. Amal Clooney sözlerine, AİHM'nin en büyük hatasının, 100 yıl önce yaşanan katliamı yanlış bağlamda ele almak olduğunu söyleyerek başladı. Clooney'in sunumu 1915'te yaşananların soykırım olduğunu mahkemeye göstermek için hazırlanmış. Robertson ise bugüne odaklanmıştı.

Tarafların sunumunun ardından tek soru Romanyalı hakim Julia Antonella Motoc'tan geldi. Motoc, İsviçre'nin hangi soykırım tanımını kullandığını sordu.

Duruşma sona erdi. Gerekçeli karar yaklaşık iki- üç ay içinde açıklanacak.