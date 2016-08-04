Ermeni gitar eğitmeni 'FETÖ' suçlamasıyla işten çıkarıldı!

Darbe girişimi sonrası, 'FETÖ' soruşturması kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları-İSMEK’te başlayan işten çıkarmalarda, sekiz yıldır gitar eğitmeni olarak çalışan Ari Hergel’in de işine son verildi. Hergel, 22 Temmuz’da kendisine gelen telefon mesajıyla durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Agos’tan Vartan Estukyan’ın haberine göre Hergel, işten çıkarılma gerekçesini bilmediğini, telefonuna gelen mesajla Fethullah Gülen’le ilişkilendirildiğini belirtti. Hergel’e gelen mesajda şu ifadelere yer verildi: “Devlet kurumları tarafından illegal yapıların tüm unsurları ile daha etkin mücadele edilmesi amacıyla; bu yapılar ile ilişki içinde olan, emir ve talimat alan, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği her türlü legal görünümlü yapıyla ilişki kuran, amaçlarına ulaşmasına hizmet etmek üzere maddi katkı sunan, kendisine verilmiş görev ve yetkileri kötüye kullanan, farklı ortamlarda açık veya gizli propaganda yapan ve bu yapının etkisinde hareket eden kişiler için türlü takibat, soruşturma ve kovuşturmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kurumumuza ulaşan bilgiler ışığında iş akdiniz, 22.07.2016 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu 25/II’ye göre sonlandırılmıştır.”

Hergel, işten çıkarılmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bana gelen mesajda FETÖ ile ilişkilendirilip, işime son verildiği yazıyordu. Ancak ne gelen yazılı tebliğde, ne yüz yüze ve telefonla yaptığım görüşmelerde hangi bilgi veya belgeye dayanarak böyle bir kanaate ulaşıldığını öğrenebildim.”

Gitar eğitmeni Ari Hergel, kendisi gibi birçok kişinin de aynı gerekçeyle işten çıkarıldığını belirtti: “Dava açmak için tebliğin ıslak imzalı halini almak üzere kurum merkezine gittiğimde benimle aynı tebliği almış onlarca çalışanla karşılaştım, insanlar kendilerini anlatmak için çabalıyor, dilekçeler yazıyordu.”

Hergel aynı zamanda, konuyla ilgili yargı süreci başlatacağını da ifade etti: “Benim işten çıkarılmam, yaşanan mağduriyetler düşünüldüğünde çok önemli bir vaka değil, kaybedeceğim ekonomik gelirin telafisini yapabilecek durumdayım. Karşılaştığım ve hikâyelerini duyduğum insanlar benden daha kıdemli, tek geçim kaynağı bu iş olan, emekliliğine aylar kalmış çalışanlar var, onlar için durum çok daha hayati. Benim için önemli olan üzerimize atılan bu çamurun izlerini bir an evvel silmek, yargı süreciyle yapılacak her adımı atıp, yaşanan bu haksız ve hukuksuz gidişata ufak da olsa engel olmak.”