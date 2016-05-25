'Ermeni avı'na çağıran Kars Ülkü Ocakları Başkanı'na hapis cezası

Ermenistan'ın ünlü caz piyanisti Tigran Hamasyan'ın Haziran 2015’te Ani Harabeleri'nde verdiği konsere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, “Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım?” diyen Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel, hakkında, milletvekili Garo Paylan’ın açtığı dava sonuçlandı. Adıgüzel 7 ay 15 gün hapis cezası ve 11 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Hüküm ertelendi.

Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, geçen sene Kars, Ani’de bir konser veren dünyaca ünlü piyanist Tigran Hamasyan hakkında ırkçı ve hedef gösteren bir basın açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan, Adıgüzel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine Kars 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 24 Mayıs’ta sonuçlandı. Mahkeme, Adıgüzel’in “üzerine atılı halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak suçunu işlediği” gerekçesiyle 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Suçu basın yoluyla işlediği için hapis cezası 7 ay 15 güne çıkarılan Adıgüzel’e, ayrıca 11 bin 240 TL adli para cezası verildi. Sanığın başka mahkûmiyeti bulunmadığından hükümlerin açıklanması ertelendi.

Ne olmuştu?

21 Haziran 2015 tarihinde, Kars Ani Antik Kenti’nde dünyaca ünlü Ermenistanlı piyanist Tigran Hamasyan ve Erivan Devlet Oda Korosu’nun verdiği konserin ardından Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel bir basın açıklaması yapmıştı. Adıgüzel, açıklamasında “Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım?” demiş, ırkçı söylemlerde bulunarak sanatçıları hedef göstermişti. Adügüzel açıklamasında şunları söylemişti:

“Geçtiğimiz günlerde Anı Ören yerinde papaz kıyafetiyle ne idüğü belirsiz insan müsveddeleri tarafından verilen konseri esefle, şiddetle ve nefretle kınıyorum. Yaptıkları bu hareketle ne amaçlanmak isteniyor? Bunların içerideki destekçileri kimlerdir? Hangi satılmış basın mensupları bunlar ile ortaklaşa hareket ediyor. Herkes haddini bilecek ve bu saatten sonra ayağını denk alacaktır. İçeriden ve dışarıdan satılmış hain beyinler tarafından sabrımız zorlanmak mı isteniyor? Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım. Onların kutsal saydığı bir yerde konser verebilir miyiz ya da mehteran takımını yürütebilir miyiz? Bizler bunları belki şimdilik yapmıyoruz ama bu yapmayacağımız anlamına da gelmesin ve bunların hepsini not ettik.”

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ani Harabeleri'ndeki konser sonrası tehdit: Ermeni avına mı çıkalım?