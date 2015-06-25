Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ani Harabeleri'ndeki konser sonrası tehdit: Ermeni avına mı çıkalım?

Ermenistan'ın ünlü caz piyanisti Tigran Hamasyan'ın Ani Harabeleri'nde verdiği konsere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel, konserin papaz kıyafetleriyle yapıldığını ifade ederek Kars'ın her bir karış toprağında şehit kanı bulunduğunu aktardı.

Adıgüzel açıklamalarında, 'Herkes haddini bilecek ve bu saatten sonra ayağını denk alacaktır. İçeriden ve dışarıdan satılmış hain beyinler tarafından sabrımız zorlanmak mı isteniyor? Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım?' ifadelerini kullandı.

Adıgüzel şöyle devam etti:

1915 olaylarında yüz binlerce Müslüman Türk soydaşımız bu Ermeniler tarafından soykırım ve katliamlara uğratılmadı mı? Fazla değil, daha bundan 23 yıl önce Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Hocalı köyünde yüzlerce soydaşımıza soykırım yapan bu Ermeniler değil miydi? Yaptıkları bu hareketle ne amaçlanmak isteniyor? Bunların içerideki destekçileri kimlerdir? Hangi satılmış basın mensupları bunlar ile ortaklaşa hareket ediyor? Herkes haddini bilecek ve bu saatten sonra ayağını denk alacaktır. İçeriden ve dışarıdan satılmış hain beyinler tarafından sabrımız zorlanmak mı isteniyor? Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım?"

"Yapmayacağımız anlamına gelmesin"

Adıgüzel, Türkiye 'nin gösterdiği tutumun Ermenistan tarafından karşılık göremeyeceğini vurgulayarak, Ermenistan'a gidip Türk bayrağı açamadıklarını ifade etti. "Onların kutsal saydığı bir yerde konser verebilir miyiz ya da mehteran takımını yürütebilir miyiz? Bizler bunları belki şimdilik yapmıyoruz ama bu yapmayacağımız anlamına da gelmesin ve bunların hepsini not ettik" diyen Adıgüzel, bir daha buna benzer bir durum olduğunda gereğini yapacaklarını vurguladı. Hamasyan, birçok ülkede, toplam 100 kilisede vereceği konserleri kapsayan "Luys i Luso" projesi kapsamında Ani Harabeleri'nde sahne almıştı.