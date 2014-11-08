Ermenek'te toprağa verilen madencinin eşi mezarın içine girdi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kömür madeninde mahsur kalan 18 işçiyi arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı, ilçeye bağlı Aşağı Çağlar köyünde defnedildi. Cenazelerin mezarlıktaki musallaya indirilmesi sırasında Kerim Haznedar'ın eşi Zahide Haznedar, kendini kazılan mezarın içine attı.

Ermenek Devlet Hastanesi’ndeki cenazeler Ankara'dan beklenen DNA sonuçlarının gelmesiyle, defin için hazırlandı. Ailelerin feryatları arasında cenaze araçlarına konulan işçilerin cansız bedenleri, Aşağı Çağlar köyü girişindeki mezarlığa getirildi.

Cenaze namazı öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, köye gelerek vatandaşlara taziyelerini sundu, kısa süreli sohbet etti. Karamanoğlu Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası cemaat, yürüme mesafesindeki mezarlığa geçti.

Acılı eş, kendisini mezara attı

Cenazelerin mezarlıktaki musallaya indirilmesi sırasında çok sayıda köylünün feryatları yükseldi, bazı köylüler ağıt yaktı. Bu sırada Kerim Haznedar'ın eşi Zahide Haznedar, eşinin tabutu üzerine kapanarak gözyaşı döktü. Ardından kendini kazılan mezarın içine atan Haznedar, yakınları ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle mezardan çıkarıldı. Bu sırada baygınlık geçiren Haznedar'a sağlık ekipleri müdahale etti. Haznedar, alanda hazır bulunan bir ambulansa alındı.

Diğer kardeşi Ali Haznedar'ın halen madende mahsur olduğu abla Şerife Haznedar da defin sırasında baygınlık geçirdi.

Cenaze namazları, cami alanının sınırlı olması nedeniyle mezarlıkta kılındı. İlk olarak Haznedar'ın cenazesi toprağa verildi. Bakan Yıldız ve Lütfi Elvan, defin sırasında mezara toprak attı. Bakan Elvan, defin sırasında gözyaşlarına boğulan Kerim Haznedar'ın kızı Ayşegül Haznedar'a sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından İsa Gözbaşı toprağa verildi. Burada da İsa Gözbaşı'nın üvey annesi Nazmiye Gözbaşı ile gerçek annesi Hatice Tuncer ağıt yaktı. Bakan Elvan, Nazmiye Gözbaşı'na sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan kadınlar cenaze namazını mezarlığın yanındaki tepeden izledi. Namaz öncesi CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka kadınların yanına giderek taziyelerini sundu.

Defin sonrası Bakan Elvan ve Yıldız, işçi yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Murat Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile çok sayıda köylü katıldı.