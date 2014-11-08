Ermenek'te cesedine ulaşılan 2 madencinin kimliği belli oldu

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde Pamuklu Köyü yakınlarında Has Şekerler Maden şirketine ait kömür ocağında su baskını sonucu mahsur kalan 18 madenciden cesetlerine ulaşılan 2’sinin kimlikleri bugün netleşti. Ankara’da gerçekleşen DNA testleri ile kimlikleri belirlenen işçilerin Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı olduğu açıklandı. 16 işçinin bulunması için çalışmalar ise facianın 12. gününde devam ediyor.

DHA’nın haberine göre, Maden ocağında mahsur kalan işçilerden 2 kişinin cesetleri geçen perşembe gece nefeslik kısmının 2’nci baş yukarı olarak adlandırılan bölümünde molozlar içinde bulunmuştu. 2 işçinin cenazeleri Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin kimliğini belirlemek için de 18 işçinin 41 yakınından alınan kan örnekleri, dün DNA testi karşılaştırılması için helikopter ile Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA testi bugün sonuçlandı. Cenazeleri çıkarılan madencilerin isimlerinin Kerim Haznedar ve İsa Gözbaşı olduğu açıklandı.

Kömür ocağında mahsur kalan diğer 16 işçinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor. Çalışmaların zaman alacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız dün yaptığı açıklamada, ”Önümüzde günlerce sürebilecek bir kurtarma çalışmasından bahseder olduk. Çünkü hem tahkimatın bozulduğu hem de zeminin bozulduğu bir ortama geldik. Mesafenin çoğunluğunu daha geride bırakmış olmamıza rağmen işin yoğunluğunu önümüzde görüyoruz. O yüzden ailelerimizle paylaştığımız bu bilgilerde zamana karşı sabırlı olmamız gerecek” demişti.

Vardiya sistemiyle çalışan kurtarma ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur ve moloz tahliyesi ile tahkimat işlemleri sürüyor. Zaman zaman duran su tahliye işlemleri de dün geceden itibaren yeniden başladı.