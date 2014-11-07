Ermenek'te 10. günde 2 işçinin cansız bedeni çıkarıldı, çalışmalar sürüyor...

Ermenek’te meydana gelen maden faciasının ardından mahsur kalan 18 işçiyi kurtarmak için yapılan arama kurtarma çalışmalarının 10’uncu gününde iki işçinin cesedine ulaşıldı. İki işçi madenden çıkarılarak ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine gönderildi.

Karaman'ın Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü yakınlarında 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağında, Bakan Taner Yıldız'ın 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamasının ardından 00.30 sıralarında cenazeler ocaktan çıkarıldı. 2 madencinin cansız bedenleri ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

146 metrede bulundular

Hürriyet’te yer alan habere göre, işçilerin cansız bedenleri maden içindeki 2. Başyukarı denilen kısımda, yerin 146 metre altında bulundu. İçeride hala binlerce metreküp su bulunduğu, sudan arındırılan bölgelerde dikkatle ilerlendiği kaydedildi. Kurtarma çalışmaları 4 saatlik vardiyalarla çalışan ekiplerle devam ediyor.

Bakan Yıldız haberi verdi

Çalışmalar, madencilerin tabiriyle baş aşağı denilen bölgede yoğunlaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında iki işçinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Cesetlere işçilerin yemek yedikleri nefeslik bölümünde ulaşıldığını belirten Yıldız, savcılığın uygun görmesi halinde cesetlere DNA testi yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Soma soruşturmasında “İsim de izin de vermediğini” açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Yıldız, kimseyi kollamadıklarını, ilgililer hakkında ön soruşturma için izni verdiklerini belirtti. Yıldız, “Bu konunun hem dünyevi, adli ve idari hem de uhrevi yanının olduğuna inandığımız için bütün açıklığıyla ve şeffaflığıyla beraber davranıyoruz” dedi.

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından sonra savcılık, Enerji Bakanlığı’na yazı yazarak, “Maden ocağının denetimini yapan ve denetimini yapmakla sorumlu olan görevliler” hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Bakan Yıldız, hangi kurumun başında hangi seviyede olursa olsun ön inceleme için soruşturma izni verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bizim teftiş bazında yürüttüğümüz; hem de soruşturma bazında yürüttüğümüz, bu manada ön incelemeyle alakalı hangi seviyede, hangi kurumun başında olursa olsun ön inceleme ile alakalı biz iznimizi verdik. Teftişimiz devam ediyor. Hangi birimleri ilgilendiriyorsa çok açık ve rahat davrandığımı söyleyebilirim. Biz işin başında gerek Soma’da gerek bu kazada bunun bir afet olmadığını, afet değilse burada bir kusur olduğunu, kusurun ister özel sektör de ister kamudan, nereden kaynaklıyor olursa olsun, mutlaka karşılığının bulunması gerektiğini söyledik.”

Bakan Yıldız, savcılığın soruşturma için kendilerinden izin istemesine gerek olmadığına da dikkat çekerek, “Yalnızca mühendislerle alakalı onlar zaten bulunduğu yerin başsavcılığının yetkisindedir. Bizim iznimize gerek yok. Bizim kurumlarla alakalı, bizim genel müdürlüklerle alakalı biz soruşturma izni veriyoruz. Oradaki çalışanlar zaten soruşturma kapsamındalar, bizim iznimize gerek yok. Soma Başsavcılığı da zaten öyle yürütüyor” bilgisini de verdi.