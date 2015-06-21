Ermenek'te en acı babalar günü

Ermenek’teki maden faciasında hayatını kaybeden babası için söylediği “Babama ‘Galatasaray maçı var’ dersek madenden çıkar” sözleriyle tüm Türkiye’yi ağlatan küçük Ömer Asaf, babasının mezarına giderek babalar gününü kutladı. Ömer Asaf, “Babam acıkmasın diye her gün dua okuyorum. Babam bal yiyor, sonra da acıkmıyor” dedi.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden Ali Haznedar’ın çocukları Semanur, Hanife, Sudenaz ve Sare, anneleri ile mezarını ziyaret ettikleri babalarının “Babalar Günü”nü kutladı. Ali Haznedar’ın 12 yaşındaki kızı Semanur, “Babacığım, babalar günün kutlu olsun” diyerek, mezara çiçek bıraktı. Eşinin mezarı başında dua eden Fadime Haznedar, “Kocaman dünyada ufacık bir yuvamız vardı. Mutluyduk ama fırsat düşkünleri yedi bizi” diyerek, tepkisini dile getirdi.

‘En güzel hediye, suçluların cezalandırılması’

Eşinin rüyalarına girdiğini ifade eden Haznedar, şunları kaydetti:

“Bugün Babalar Günü. Çocuklarım ilk defa, bu günü babasız geçiriyor. Bizi bir avuç kömür için harcadılar. Eşim, o kömürleri dizlerinin üstünde çıkarırdı. Çocuklarımı okutacaktı, okutamadı. Sare’m daha 4 aylık. Babalar Günü’nün ne demek olduğunu hiç bilmeyecek. Dört yetimim babasız kaldı. Ne yapayım. Yetimlerim için, suçluların cezalarını çekmesini istiyorum. Suçlarını itiraf etsinler, bizi de rezil etmesinler. Eşime en güzel Babalar Günü hediyesi, suçluların cezalandırılması olur.”

Çocuklarının Ramazan Bayramı’nı da babaları olmadan geçireceklerini düşündükçe acısının daha da arttığını vurgulayan Haznedar, “Benim kuzularım bayramda, babaannelerine bu kez babasız gidecek. Bizim geleceğimizi kararttılar” dedi.

Ali Haznedar’ın büyük kızı Semanur da Babalar Günü’nü babasız geçirmenin üzüntüsü içinde olduklarını dile getirdi. Semanur, “Bugün babamızın elini öpemedik. Bu bayram elimizden kimse tutmayacak. Suçluların cezalarını çekmelerini ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Devletimizin bizim arkamızda olmalarını istiyorum. Babamızı çok özledik” diye konuştu.

‘Ömer Asaf ve ailesinin de

babasız babalar günü’

Kazada yaşamını yitiren Mehmet Özcan’ın, “Babama ‘Galatasaray maçı var’ dersek madenden çıkar” cümlesiyle bilinen Ömer Asaf da “Şehitler ölmez” denilince babasının mezarda ne yiyeceğini düşünüyor.

Fatma (34), çocukları Nazife (14), Hüseyin (13) ile Ömer Asaf Özcan (6), maden kazasında kaybettikleri Mehmet Özcan’ın (35) yokluğuna alışmaya çalışıyor. Ömer Asaf ve kardeşleri, Babalar Günü’nü buruk geçirmenin hüznünü yaşarken, dede Kadir Kızılca, kızına ve torunlarına destek olmaya çalışıyor.

Damadının ölümünün ardından yaşadıklarını paylaşan Kızılca, kadere inandıklarını ve her şeye rağmen acılara dayandıklarını belirten Kızılca, torunlarını teselli etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

‘Anne, babama sarıldım, kucakladım, öptüm’

Torunu Ömer Asaf’ın kabir ziyaretinde babasının mezarına sarılıp, öptüğünü dile getiren Kızılca, “Anne, babama sarıldım, kucakladım, öptüm” sözlerinin kendilerini çok duygulandırdığını vurguladı.

Kabir ziyaretinde Ömer Asaf’a, “Babanın evi bundan sonra burası, şehitler ölmez, buradan cennete kapı açılacak” dediklerini Kızılca, bunun üzerine torununun mezarda babasının aç kalmasından endişe etmeye başladığını söyledi.

Kızılca, “Mezarda cennetten açılan kapıdan babasına yemek gideceğini, en güzel yemeğin de bal olduğunu söyledik. Her dua edildiğinde babasına bal yedirileceğini bildirdik. Sonra sürekli bize ‘Babam bal yiyordur değil mi, acıktı mı ki?’ gibi sorular sormaya başladı” diye konuştu.

‘Dua okudukça babam bal yiyor’

Ömer Asaf ise mezarına gittiğinde babasını öptüğünü ve sürekli dua ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Babam acıkmasın diye her gün dua okuyorum. Babam bal yiyor, sonra da acıkmıyor. Karnı tok oluyor. Babamın sevinmesi için dua ediyorum. Onu özlüyorum. Babam ve bizim için her gün Babalar Günü’ydü. Şimdi tek isteğim, bizi hiç yalnız bırakmayan Galatasaray camiasına, teyzemin yardımıyla su testisinden hazırladığım şampiyonluk kupasını verebilmek.”