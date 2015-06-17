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Ermenek davasının ikinci duruşması 7 Temmuz'a ertelendi

18 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davanın ilk duruşması sona erdi

17 Haziran 2015 23:41

Karaman’ın Ermenek ilçesinde geçen  28 Ekim’de 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan, 3’ü tutuklu 16 sanıklı davanın dün başlayan ilk duruşması Ermenek'te 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Sanık maden mühendisi Yavuz Özsoy'un, tutuklanmasına karar verildi.

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Ahmet Dağdeviren'e yönelik müştekilerin duruşma sırasındaki saldırlarıyla ilgili tutanak düzenlenerek savcılığa bildirileceği, tutuksuz yargılanan Naci Özsoy'un zorla mahkemeye getirileceği belirtildi.

Tutuksuz yargılanan daimi nezaretçi maden mühendisi Yavuz Özsoy'un tutuklanmasına, maden ocağının sahibi Saffet Uyar, maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey ve teknik nezaretçi Ali Kurt'un da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

Ermenek davasında, Saffet Uyar, Abdullah Özbey, Yavuz Özsoy, Mehmet Zeybek, daimi nezaretçi maden mühendisi Cemile Karaca, maden mühendisi Nuray Yetiş, iş güvenliği uzmanı Engin Yetim, bir süre ocakta çalışan Hayrettin Kirazcı, firma yöneticisi Hüseyin Hüsnü Özbey, bir firmada yönetici Şerafettin Zeybek, teknik nezaretçi Öjen Ünlü, teknik nezaretçi Ahmet Dağdeviren ve iş güvenliği uzmanı Cemal Demircioğlu, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Ali Kurt, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "özel belgede sahtecilik", ocakta çalışan Naci Özsoy, "özel belgede sahtecilik", puantörlük yapan Mustafa Ayan, "bildirim yükümlülüğünün ihlali"nden hakim karşısına çıkıyor. Davada, 62 şikayetçi bulunuyor. Ermenek'teki özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskını meydana gelmesinin ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenine 38 gün sonra ulaşılmıştı.

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