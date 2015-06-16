Ermenek duruşmasında isyan: Bu çocuğun gözlerine bakın, babasız bıraktınız

Karaman’ın Ermenek ilçesinde geçen 28 Ekim’de 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan, 3’ü tutuklu 16 sanıklı davanın dün başlayan ilk duruşmasının bugün ikinci oturumu bugün yapıldı. Yaşamını yitiren madenci Osman Çoksöyler'in eşi Şadiye Çoksöyler, kucağındaki 11 aylık kızı Kübra'yı sanıklara gösterip, 'Bakın katiller bir bakın. Bu çocuğu babasız bıraktınız. Yazıklar olsun. Şu çocuğun gözlerine bakın, babasız bıraktınız. Bu çocuk babasını arıyor hep" diyerek salonu terk etti.

DHA'da yer alan habere göre, Mahkeme Başkanı Mustafa Başarı, dünki duruşmada madenci ailelerinin, tutuklu sanıklara saldırması nedeniyle, duruşmayı izleyen aileleri uyardı. Başarı, "Dünki toleransı, bugün kimseye vermeyeceğim. Bugün sanıklar, savunmalarını, ifadelerini verecekler. Hoşunuza gitmeyen şeyler söyleyebilirler. Taşkınlık yapmayın sizi uyarıyorum. Taşkınlık yapanı salondan dışarı çıkarırım" dedi.

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklardan 14’ü, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 20- 25 yıl hapis istemiyle, diğer sanıklardan 1’i, ’Yetkisi olmadığı halde belgelere imza atmak’, diğeri de faciayı ’Bildirme yükümlülüğünü ihlal’ suçlamasıyla yargılanıyor. Ölen madencilerin aileleri ile 1-2 yaşlarındaki çocuklarının da bulunduğu 62 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı davada, aralarında aynı madende çalışan işçilerin de olduğu 45 kişi tanık olarak bulunuyor.Dün başlayan ilk duruşma ailelerin, 3 tutuklu sanığa tepki göstermesi nedeniyle gergin başlamıştı. Gerginlik nedeniyle zaman zaman duruşmaya ara verildi. Gerginliğin sona ermesinin ardından dün 168 sayfalık iddianame okundu.

11 Aylık kızının yakasına eşinin fotoğrafını astı

Duruşmayı izlemek üzere bugün ölen madencilerin, eş, çocuk, anne ve babalarından oluşan yaklaşık 20 kişi geldi. Mehmet Tokat’ın eşi Zeynep Tokat da, duruşmayı izlemeye gelen aile yakınlarının az olmasına tepki gösterip, plastik bir sandalyeye alıp yere çarptı.

Ali Haznedar’ın, eşi Fadime Haznedar da, bir böbreği alınan 3 aylık kızı Sare ile dün öğleden sonra hastaneden taburcu olduğunu ve bugün duruşmaya izlemeye geldiği belirtildi. Fadime Haznedar da, diğer madenci ailelerinin duruşmayı izlemeye gelmemesine ve katılımın az olmasına tepki göstererek, "Dava açarken hepsi vardı. Şimdi kimse yok" dedi. Aileler, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye alındı. CHP Tunceli eski Milletvekili Hüseyin Aygün de, duruşmayı izlemeye geldi. Aygün’ün, madenci ailelerini desteleyen ve davaya müdahil olan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin davetlisi olarak geldiği bildirildi.

'Göz göre göre gelen kaza'

Şikayetçi avukatlarından Mehmet Kasap, duruşma öncesi gazetecilere facianın göz göre göre geldiğini söyledi. Kasap, şöyle konuştu:

"Göz göre göre gelen bir kaza var. İddianamenin her sayfasında bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. İhmalin ötesinde kasta varan, adeta insanların katledilmesiyle karşı karşıya kalındığını açıkça görüyoruz."

Bugün tutuksuz yargılanan diğer sanıklarında sorumlu olduğunu ve tutuklu yargılanmaları konusunda talepleri olacaklarını belirten Kasap, sondaj makinesinin alınmaması yönünde ağır kusurlu kişilerin olduğunu savundu. Kasap, Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin soruşturulması için izin verilmesinin beklenildiğini ancak bu izin beklenilmeden yargılanması gerektiğini çünkü onlarında kusurlu olduğunu söyledi. Kasap, kazadan önce işçilerin suyun sızdığını ve kazayı önceden çıplak gözle görebildiklerini ama buna rağmen önlem alınmadığını hatta Soma faciasından bile ders alınmadığını kaydetti. Kasap, duruşmayı izlemeye gelen ailelerin ise sahipsiz kaldığını ekledi.