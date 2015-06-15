Ermenek davasında madenci yakınları isyan etti: Katiller utanmadan karşımıza çıkıyorsunuz!

Soma'nın ardından Ermenek'teki maden faciasında yargılama başlıyor. 18 kişinin öldüğü faciaya ilişkin 3'ü tutuklu 16 sanık, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. 3 tutuklu sanığın duruşma salonuna alındığı sırada salonda bulunan ölen madencilerin yakınları “Katiller utanmadan karşımıza çıkıyorsunuz” diye tutuklu sanıklara saldırmak istedi. Yaşanan gerginlik üzerine sanıklar salon dışına çıkartılırken aileler sakinleştirilmeye çalışıldı.

Duruşmanın görüleceği Ermenek Adliyesindeki mahkeme salonunda taraflar yerini aldı. Daha sonra tutuklu sanıkların salona alındığı sırada madenci yakınları, "oğlum nerede?", "katiller çocuklarımıza nasıl kıydınız?" diyerek tepki gösterdi. Bazı kadınların ellerindeki çantaları, sanıklara attığı görüldü.

Bunun üzerine jandarma ekipleri ile avukatlar, madenci yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir müşteki baygınlık geçirince Adliyeye sağlık ekipleri çağrıldı.

Kazada oğulları Ali ve Kerim'i kaybeden Şükrü Haznedar, "Katiller" diyerek sanıkların üzerine yürüyünce salondan çıkarıldı. Olayların büyümesi üzerine sanıklar da duruşma salonundan çıkarıldı.

Sanıklar hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet' suçundan 25 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Türkiye geçtiğimiz yıl yürek burkan işçi ölümlerine sahne oldu. Bin 800'den fazla işçi hayatını kaybederken, en büyük dram Soma ve Ermenek'teki maden facialarında yaşandı. Soma'da 301 işçinin öldüğü faciaya ilişkin dava geçtiğimiz ay başladı. 8'i tutuklu 45 sanığın savunma yaptığı ilk Duruşma iki hafta sürdü. Duruşmaya bugün devam ediliyor. 15 gün sürmesi beklenen duruşmalarda, sanıklara bu kez avukatların sorular yönelteceği, çapraz sorgularının yapılacağı öğrenildi. 18 madencinin hayatını kaybettiği Ermenek davası da bugün başladı. 3'ü tutuklu 16 sanık, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ermenek'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını geçtiğimiz 28 Ekim'de yaşanan olayda, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Madencileri kurtarmak için başlayan çalışmalar 38 gün sürdü. Ancak tek bir işçi bile kurtarılamadı. İşçilerin cenazeleri farklı zamanlarda ocaktan çıkartıldı. Faciaya ilişkin Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılığın hazırladığı 168 sayfalık iddianame, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 16 sanıklı ilk davanın ilk duruşması bugün başlayacak. İddianamede yer alan tutuklu sanıklar Has Şekerler Madencilik'in sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi Müdürü Abdullah Özbey ve aynı şirketin teknik nezaretçisi Ali Kurt ile tutuksuz sanıklardan 11'i ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak. Diğer tutuksuz 2 sanıktan N.Ö. ‘yetkisi olmadığı halde belgelere imza atmak', M.A. da faciayı ‘bildirme yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla hakim önüne çıkacak. Ölen madencilerin aileleri ile çocuklarının da bulunduğu 62 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı davada, aralarında aynı madende çalışan işçilerin de olduğu 45 kişi tanık olarak bulunuyor.

Facia geliyorum demiş

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda 18 işçiden 7'sinin suda boğularak, 6'sının karbonmonoksit gazından zehirlenerek, 1'inin ağır genel beden travmasına bağlı dış kanamadan, 1'inin havasız kalmaya bağlı asfiksi sonucu öldüğü belirlendi. 3 işçinin de raporunun beklendiği belirtildi. İddianamede, maden ocağındaki 3'üncü başyukarıda daha önce kömür göçmesi ve devamlı kömür kaymasına rağmen, mühendislerin tahkimat yapılıp çalışmaya devam ettirdiği, sondaj ile kontrol yapmadıkları, kaza günü işçiler öğle yemeği yemek için madenin çeşitli bölgelerinde bulundukları sırada 3'üncü başyukarıdan suyun patladığı, işçilerden bazılarının kaçmayı başardığı ancak kaçamayan işçilerin de mahsur kalıp hayatlarını kaybettiği anlatıldı. Ocakta alarm tertibatının bulunmaması sebebiyle bazı işçilerin olayın vahametini anlayamadıkları için kaçamayarak öldükleri vurgulandı.

Facianın ardından Ermenek'teki 10 linyit ocağında MİGEM tarafından denetim yapıldı. Denetim sonucu eksikleri sebebiyle üretime ara verilen 10 ocaktan 5'i yeniden faaliyete geçti. 2 ocak şirket sahipleri tarafından kapatıldı. Aralarında facianın meydana geldiği ocağın da bulunduğu 3 maden ise halen kapalı. 18 kişiye mezar olan madenin nefeslik ve desandere girişleri ise içeriye girilmemesi için toprak ile örtüldü. Sessizliğe bürünen ocağın etrafında kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan gaz maskeleri, madencilerin baretleri, kurtarma ekiplerinin içmesi için getirtilen paketler halindeki sular kaldı.