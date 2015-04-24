Ermenek faciasıyla ilgili iddianame kabul edildi

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen su baskını sonrasında 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olayın meydana gelmesinde kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçu"ndan kamu davası açıldı.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılı'ğından iddianamenin kabul edilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Ekim 2014'te Ermenek ilçesi Pamuklu Köyü Cenne mevkisinde bulunan özel bir şirketin işlettiği maden ocağında meydana gelen su baskını sonucu 18 işçinin mahsur kalarak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olayın meydana gelmesinde kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan düzenlenen iddianame, Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup, kovuşturma aşaması başlamıştır."

İlk duruşmanın 15 Haziran'da yapılacağı belirtildi.