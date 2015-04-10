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Ermenek iddianamesi tamamlandı, suçlama; bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma

Ermenek'te meydana gelen maden faciasına ilişkin 5 kişi tutuklanmıştı

10 Nisan 2015 00:55

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında su baskını sonrası 18 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Olayın meydana gelmesinde kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında; "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan dava açıldı.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında olayın meydana gelmesinde kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan" Ermenek Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığını belirtti.

Soruşturmaya konu olayla ilgili ihmalleri bulunduğu değerlendirilen kamu görevlileri yönünden soruşturma dosyasının yasal mevzuat gereği tefrik edildiğini dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu dosya yönünden soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."

Ermenek'te kömür ocağında 28 Ekim'de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, 38 gün süren arama kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi Saffet Uyar ile maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. 

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