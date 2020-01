Ermenek'te yaşamını yitiren madencilerin bebekleri de şikayetçi oldu

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde geçen yıl 28 Ekim günü, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 madencinin öldüğü faciayla ilgili Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Madende yaşamını yitiren madencilerin bebeklerinin de şikâyetçi olarak yer aldığı iddianamede işçilerin "kazanın ilk aşamasında olayın vehametini anlayamadıkları ve madenden hemen kaçmak yerine yerdeki yemek kaplarını toplama, olayı algılamaya çalışma ya da diğer arkadaşlarına haber verme endişesiyle vakit kaybettikleri, su patlamasının olduğu yere uzak mesafedeki işçilerden doğrudan çıkışa yönelenlerin kurtuldukları, tereddüt eden işçilerden bir kısmının ise, suların galerileri hızlıca ve büyük ölçüde doldurması nedeniyle ocak içerisinde mahsur kalarak öldükleri anlaşıldığı" bilgisi yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre, iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda 18 işçiden 7'sinin suda boğularak, 6'sının karbonmonotsit gazından zehirlenerek, 1'nin ağır genel beden travmasına bağlı dış kanamadan, 1'nin havasız kalmaya bağlı asfiksi sonucu öldüğü belirlendi. 3 işçinin de raporunun beklendiği belirtildi. Ocakta alarm tertibatının bulunmaması nedeniyle bazı işçilerin olayın vahametini anlayamadıkları için kaçamayarak öldükleri belirtildi.



Ermenek'in Pamuklu Köyü'nde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 34 işçiden 18'i mahsur kalmıştı. Facianın ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürmüştü.



3 tutuklu bulunuyor



Facianın ardından gözaltına alınan 8 kişiden Has Şekerler Madencilik sahibi Saffet Uyar, ruhsat sahibi Ermenek Cenne Madencilik Şirketi Müdürü Abdullah Özbey, Ermenek Cenne Madencilik şirketi teknik nezaretçi Ali Uyar, aynı şirketin işletme müdürü Mehmet Zeybek, Has Şekerler Madencilik Limited Şirketi'nden işletme müdürü Yavuz Özsoy tutuklandı.

Has Şekerler Madencilikte görevli maden mühendisleri Cemile Karaca, Nuray Yetiş ve iş güvenliği uzmanı Engin Yetim de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet Zeybek ve Yavuz Özsoy, geçen şubat ayında adlı kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bilirkişi raporu



Facianın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Saffet Uyar ve Abdullah Özbey ile MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) asli kusurlu, diğer şüpheliler tali kusurlu bulundu.



62 kişi şikâyetçi oldu



18 kişinin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili madencilerin aileleri ve yakınlarından oluşan yakınlarından oluşan, aralarında ölen madencilerin 1-2 yaşlarındaki çocuklarının da bulunduğu 62 kişi şikâyetçi oldu. İddianamede aralarında olay anında madende bulunan diğer işçilerinde bulunduğu 45 kişi tanık olarak dinlendi.



16 kişi yargılanacak



168 sayfadan oluşan iddianamede Has Şeker ve Cenne Kömür işletmelerinde sorumlu olan kişilerin yanı sıra daha önce iki şirkette çalışmış olan teknik nezaretçi ile geçmiş dönemde yöneticilik yapan ortakların da bulunduğu 16 kişi yargılanacak. Aralarında Saffet Uyar ve Abdullah Özbey'in bulunduğu 14 kişi 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ölen her bir madenci için 20 yıldan 25 yıla kadar yargılanması bekleniyor. Aynı suçtan yargılanacak olan teknik nezaretçi Ali Kurt, aynı zamanda 'Özel belgede sahtecilik' suçundan yargılanacak. Şüphelilerden Has Şekerler Madencilik şirketi işçilerinden imza yetkisi olmadığı halde şirkete ait bazı belgelere imza atan barut biriminde görevli N. Ö. 'Özel belgede sahtecilik', puantör M.A. da yaşanan faciayı hemen bildirmediği gerekçesiyle ' Bildirim yükümlülüğü ihlali' suçlarından yargılanması savcılık tarafından talep edildi.

Facia eski ocaktan kaynaklanmış



İddianamede, Has Şekerler Maden ocağının bulunduğu yerde 1994-1997 yılları arasında çalışmış olan Numune adlı ocak ile Has Şekerler Ocağının çakıştırılmış haritası MİGEM'den temin edilip incelendiği belirtildi. Çakıştırılmış imalat haritasına göre 3'üncü başyukarının Numune Ocaktan kalan imalata çok yakın olduğunun anlaşıldığı, 4'üncü başyukarının giriş ve tepe noktalarında baskından kaçmaya çalışan işçilerin bir kısmının cenazelerinin bulunması ve 3'üncü başyukarının ise tamamen göçükle dolu olması, büyük taş ve kaya parçalarının bulunması, az miktarda su gelirinin devam sonucunda facianın 3'üncü başyukarından başladığı vurgulandı. İddianamede 3'üncü başyukarıda daha önce kömür göçmesi ve devamlı kömür kaymasına rağmen, mühendislerin tahkimat yapılıp, çalışmaya devam ettirdiği, sondaj ile kontrol yapmadıkları, kaza günü işçiler öğle yemeği yemek için madenin çeşitli bölgelerinde bulundukları sırada 3'üncü başyukarıdan suyun patladığı, işçilerden bazılarının kaçmaya başardığı ancak kaçamayan işçilerinde mahsur kalıp hayatlarını kaybettiği belirtildi.





Alarm sistemi olmadığı için facia geç fark edilmiş

İddianamede, sabit gaz ölçüm istasyonunda Hidrojen Sülfür ölçen cihaz olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Has Şekerler Maden Ocağında, yasal zorunluluk bulunmasına ve hayati öneme haiz olmasına rağmen, acil durumlarda ocağın derhal boşaltılmasını sağlayacak bir alarm tertibatının ocak içerisinde kurulu bulunmadığına dikkat çekildi. Alarm sistemi olmadığı için de cak içerisinde suyun patladığı noktaya uzak mesafedeki bazı işçilerin kazanın ilk aşamasında olayın vehametini anlayamadıkları ve madenden hemen kaçmak yerine yerdeki yemek kaplarını toplama, olayı algılamaya çalışma ya da diğer arkadaşlarına haber verme endişesiyle vakit kaybettikleri, su patlamasının olduğu yere uzak mesafedeki işçilerden doğrudan çıkışa yönelenlerin kurtuldukları, tereddüt eden işçilerden bir kısmının ise, suların galerileri hızlıca ve büyük ölçüde doldurması nedeniyle ocak içerisinde mahsur kalarak öldükleri anlaşıldığı yer aldı.