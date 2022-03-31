Erman Toroğlu: Türkiye’de işi bitirilen bazı hakemler şu anda istifa edenlerin maşalığını yapıyor; maskenin içindeki adam ise Göksel Gümüşdağ

Sabah yazarı Erman Toroğlu, MHK'nın hakem operasyonu, TFF'de Mehmet Baykan'ın istifasını ve yaşananların perde arkasını anlattığı yazısında "Türkiye’de bazı hakemlerin işi bitirildi. Ben de arkasında durdum. Doğru yapıldı. Peki bu hakemler kimlerin maşalığını yapıyorlar. Şu anda istifa edenlerin! Maskenin içindeki adam kim? Göksel Gümüşdağ... Hakemler, TFF’nin idaresini yapacak adamlara tezgâh tutarak hareket etmişler" ifadelerini kullandı.

"Bakınız hakem işi bahane, futbol federasyonu başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye'deki bazı hakemler maçları düşünmediler, kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktılar" diyen Toroğlu, "Göksel Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor. Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan... Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane! Maskeli balo oynanıyordu, yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı. Önce insanlar anlamadılar, 'Ne oluyor ya' dediler. Sonra baktılar ki iş başka tarafa gidiyor" dedi.

"Türkiye'deki bazı hakemler kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktı"

"Türkiye'deki bazı hakemler maçları düşünmediler, kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktılar." diyen Toroğlu, şunları kaydetti:

"Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor. Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan. Açıklamalarını okudum olacak şey değil. Yani o açıklamalarıyla ilkokuldaki çocuğu aldatamaz. Bu adam TFF'de hukuktan sorumlu. Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane. Kim kulis yaparsa kongrede onun yanına gider çünkü kulisi çok sever. Amatör işlerin başındaki vatandaş da istifa edecekmiş diye duydum. Olabilir. Buraya kadar genel şeyler yazdım. Şimdi gelelim başka tarafa. Türkiye'de bazı hakemlerin işi bitirildi. Ben de arkasında durdum. Doğru yapıldı. Peki bu hakemler kimlerin maşalığını yapıyorlar. Şu anda istifa edenlerin. Maskenin içindeki adam kim? Göksel Gümüşdağ... Hakemler, TFF'nin idaresini yapacak adamlara tezgâh tutarak hareket etmişler. TFF de bunların işini bitirince bunlar bağırıp çağırıyorlar. Yani bu hakemler ileride kurulacak, kurulması istenen federasyonlarda bazıları mutlak MHK'lerde görev alacaklar. Düşünebiliyor musunuz bunların seçeceği hakemlerin ligde ne yapacağını! İğrenç düzeyde gidiyoruz. Onun için futbolumuz 500 milyon dolardan 150 milyon dolara düştü. Futbolun dışından gelen, icazetle içeri sızanlar futbolun içine tükürdüler. Bırakın futbol, futbolun içinde kalsın. Tabiri caizse defolup gidin. Maskeleriniz düştü..."

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