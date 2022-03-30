TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, görevlerinden istifa etti

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Ne olmuştu?
Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart günü beklenmedik bir şekilde aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli hakemlerinde bulunduğu 13'ü Süper Lig olmak üzere toplam 21 hakem ve gözlemcinin bir daha görev yapamayacaklarını açıklamıştı.
Futbol camiasında infial yaratan bu karar sonrası Hakemler harekete geçerek konuyu TFF Tahkim Kurulu'na taşımışlardı.
TFF Tahkim Kurulu, hakem ve gözlemcilerin itirazını TFF'nin Levent'teki binasında dün duruşmalı olarak görüştü. Tahkim Kurulu hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci’nin itirazlarını sözlü olarak dinledi.
Tarafların avukatları ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da sözlü beyanlarının alındığı duruşma sona erdikten kısa bir süre sonra karar açıklandı. Tahkim Kurulu, 5'e 2 oy çokluğuyla kararı kaldırdı.